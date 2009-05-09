Hisseli harikalar kumpanyası

“Maç manyağı” olduğumuz cumartesi akşamı iki saati sonrası her mücadelenin tadına biraz bakma şansımız oldu.

Şurası kesin ki bu sene yaşanan heyecanın en önemli nedeni takımlar arasındaki güç ve kalite farkının iyice azalması. Yıllarca üç büyüklerle diğerleri arasında uçurum var deyip diğer takımlar için hayıflanıp durduk. Uçurumun “büyük” takımların da küçülmesiyle kapanacağını bilseydik bu kadar hayıflanır mıydık o da ayrı.

H.Deniz Çekin yazıyor

Beğenelim ya da beğenmeyelim üç büyüklerin, çoğu zaman Trabzon’un da katılımıyla Türk futboluna kaldıraç etkisinde bulundukları kesin. Bu sene ki durum en kötü etkisini de Milli takım üzerinde gösteriyor.

Sivas, ligin sonu yaklaştıkça şampiyonluğa psikolojik açıdan ne kadar hazır olmadığını dosta düşmana gösterdi. Acemice kaybedilen puanlar sonrası, bir türlü ikramı kabul etmeyen Beşiktaş’ı lider yaptılar. Bu maç hakkında söylenecek fazla bir şey yok. Belediye’nin zor maçlarda iyi oynadığı gerçeği de çok şeyi değiştirmiyor. Sivasspor’un ne yapıp edip bu maçı kazanması gerekirdi. İlk yarının başlarında yenilen art arda yenilen iki golden sonra maçı çevirmeyi beceremediler.

Beşiktaş şampiyonluk konusunda daha tecrübeli olmasına rağmen bu haftaya kadar acemice hatalar yapma konusunda Sivas’tan geri kalmıyordu. Ama bu hafta yenilen beraberlik golü sonrası sakinliklerini korumayı başararak farka ulaştılar. Hem puan farkı oluştu hem averaj düzeldi. Beşiktaş’ın son üç maçı birbirinden de zor gözükse de önemli bir avantaj elde ettiler.

Bu haftanın en karlısı liderliği kapan Beşiktaş gibi gözükse de aslında bence en karlı takım Karadeniz ekibiydi. Kocaelispor bu maçı kazansaydı nispeten kolay gözüken son dört maçı kazanıp bir mucize yaratabilirdi. Geçen hafta üçüncülüğü yerleşen Trabzon olumlu futbolunu bu hafta da sürdürünce yeniden şampiyonluk adaylığına geri döndü.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yine zar zor kazanırken kendilerinden ziyade rakiplerini ateşe atarak bu haftayı etkilediler. Ankaragücü’nün son üç haftası çok zor gözüküyor. Bitimden bir hafta önceki Denizli maçı çok muhtemel son yolcuyu belirleyecek.

Bursa Ertuğrul SAĞLAM ile mucizevi bir ikinci yarı geçiriyor. Yine kazandılar. Lige aynı teknik adamla başlasalar kuşkusuz daha yukarılarda olurlardı. Belki son iki senedir Sivas’ın oynadığı rolü seneye onlar oynar.

Neticede şampiyonun da, birincinin de, üçüncü düşenin de kesinleşmediği 31. haftada heyecan üst düzeyde, futbol kalitesi ise bildiğimiz gibiydi.

Hafta arası kupayı kim alacak bakalım. Çünkü bu sonuç ligi de çok etkileyecek.