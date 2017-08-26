Hırsızlar gemi sanayicilerini isyan ettirdi

Tuzla Gemi Yan Sanayi’de bulunan esnaflar, bir yıldır iş yerlerinin aynı kişiler tarafından soyulduğunu söyleyerek duruma isyan etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların dışarıdaki malzemeleri önce çöp konteynerlerinin yanına taşıyıp üzerlerini kapladıkları, daha sonra bu malzemeleri bir kamyonete yükleyip götürdükleri belirlendi.

Tuzla Gemi Yan Sanayisi'ndeki iş yeri sahipleri son bir yıldır sitede bulunan birçok iş yerinin aynı kişiler tarafından soyulmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, hırsızların yakalanmasını istedi.

Dün sabah saatlerinde iş yeri soyulan Muslu Çınal, "Gemi yan sanayisinde 600 tane dükkan bulunmakta. Yaklaşık bir yıldır değişik zamanlarda gelerek sanayi esnafının dışarıda bıraktığı malzemesini alarak gidiyorlar. Defalarca emniyete şikayette bulunup teslim ettiğimiz bu zanlılar emniyet ve adli merciler tarafından tekrar salınıyorlar. Hırsızlık yaptıkları aynı araçlarla insanları mağdur ediyorlar. Daha bu sabah benim 16 bin dolar değerindeki makine ve makine parçalarımı çalarak götürdüler. Kamera kayıtlarında hepsi mevcut. Şikayette bulunduğumuzda polis 'Biz gözaltına alıyoruz, savcılığa sevk ediyoruz. Savcılık tarafından salıveriliyor' diyorlar. Biz hırsızlık olayıyla nasıl başa çıkabileceğimizi bilmiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz. Bu sitede en az 30 dükkanın malzemelerini çaldılar. Benim sadece bir yıldaki kaybım yaklaşık 100 bin TL’dir" dedi.







Yine aynı sitede bulunan iş yeri sahibi Faruk Çakır ise, hırsızların dükkanının önündeki çelik ve demir levhaları çaldığını, bu sabah ise dükkanının yanında bulunan raflarından makine yapımında kullanılan parçaların çalındığını iddia eti. Çakır "Hırsızlara polis bir şey yapamayınca ben iki çalışanımı görevlendirerek sabaha kadar nöbet tutturmaya başladım" ifadelerini kaydetti.



VİNÇLE KOYULAN PARÇALARI ÇEKÇEK ARABASIYLA ÇALIYORLAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde iş yeri sahiplerinin vinçlerle dükkanlarının önlerine koydukları makinelerinin, hırsızlık zanlısı iki kadının çekçek arabası ile önce sanayide bulunan çöp konteynerlerinin yanına daha sonra ise hırsızlıkta kullandıkları kamyonete yükledikleri görülüyor. Sakin tavırları ile dikkat çeken şahıslar yaklaşık 16 bin dolar değerindeki makine ve makine parçalarını yükledikten sonra sanayiden ayrılıyor.



