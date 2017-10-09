Hidrodinamik’de 3. kuşak dümene geçti

Türkiye’de, aynı anda 20 geminin tamir ve bakımını yapabilecek bir kapasiteye sahip olan Hidrodinamik Tersanesi’nde, dümenin başına üçüncü kuşak geçti ve rota yeniden belirlendi. Hidrodinamik Tersanesi Genel Müdürü Cengiz Kasap, Tuzla Holiday Inn Otel’de gerçekleştirilen ve üçüncü kuşağın temsilcisi Emre Ordu’nun da hazır bulunduğu 2017 Vizyon Toplantısı’nda, firmanın yeni rotasını çalışanlarıyla paylaştı. Cengiz Kasap yeni dönem hedeflerini ve şirket içindeki oluşturulan yeni organizasyonu şu şekilde anlattı:

“Birlikte çalışıp birlikte kazanacağız”

“1975 yılından beri, gemi yapımı ve onarımı alanında tam hizmet veren bir tersaneyiz. Drycargo, konteyner gemileri, tanker, nehir gemileri, römorkörler, yolcu gemileri vb. olmak üzere her tür geminin bakımı ve onarımı için hizmet verdik. Yılda ortalama 150 gemi, toplamda 700.000 DWT tamir ediyoruz. 1986'dan beri 3.200'den fazla gemi onarıldı. Rüzgârı arkamıza aldık ve en değerli yapı taşlarımızdan olan insan kaynağımızla hep daha ileri yol alıyoruz.

“Performansı teşvik eden bir kültür oluşturacağız”

Yeni organizasyon yapısının işleyişi ve beklentileri hakkında bilgilendirme yapan Kasap, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hedefimiz performansı teşvik eden bir kültür oluşturmak. Verimlilik, birey bazında motivasyondan doğan ve şirketin bütün kollarına yayılarak performansı teşvik eden kültürün temeli olacaktır.

“Pazarımız çeşitlendirip sektördeki gücümüzü arttıracağız”

Cengiz Kasap, Hidrodinamik Tersanesi’nin hedeflerini de şu şekilde anlattı: “Türkiye’ye ait gemi inşası ve bakımının yanı sıra yurtdışındaki birçok şirkete ait gemilerin bakımını üstleniyoruz. Akdeniz ve Karadeniz bölgesindeki her tip gemi için 7 gün 24 saat tamir hizmeti veren, çalışma kapasitesi yüksek bir tersaneyiz. Son 10 yıl içerisinde 1500’den fazla geminin bakımını üstlendik ve 10 adet yeni gemi inşa ettik. Yurtdışında birçok ülkeden müşterimiz bulunuyor.