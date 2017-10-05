Ara
MENÜ
Dijital Sanayi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi > Dijital Sanayi>Heykeltraşlıktan 3D yazıcılara

Heykeltraşlıktan 3D yazıcılara

Ahmet CAN | acan@hurriyet.com.tr
05.10.2017 - 16:19 | Son Güncelleme:

Dijital sanayinin son dönemlerde en çok konuşulan olanaklarının başında 3 boyutlu (3D) yazıcılar geliyor. Çok katmanlı üretimin kapılarını aralayan 3 boyutlu yazıcılar, endüstriyel tasarım ve üretimi kolaylaştırmanın kapılarını araladı. Dolayısıyla son 3-5 yıldan bu yana konuşulmaya başlanan bu üretim anlayışı, tasarımcıların ve mühendisilerin ilgisini fazlasıyla çekiyor. Şimdi hikâyesini anlatacağımız heykeltraş Matt Langford da farklı bir sektörden 3 boyutlu yazıcılar için tasarımlar yapmaya başlayanlardan biri.

20 yıl boyunca Hasbro ve Mattel gibi şirketler için oyuncaklar ve aksiyon figürleri tasarlayan Langford'ın üzerinden çalıştığı modeller arasında Barbie, GI Joe, Harry Potter ve Star Wars gibi dünyanın en popüler karakterler bulunuyor. Ancak Langford, 2011'de zorlu bir kararla karşı karşıya kaldı. Her geçen gün daha fazla dijitalleşen film karakterleri yüzünden şirketler, artık elinde kadro tutmak yerine dışarıdan (freelance) çalışanlarla ilerlemek istiyordu. Şirketlerin maliyetleri düşürecek her şeyi denediklerini ifade eden Langford, "Daha da kötüsü Çin'deki araç üreticiler oyuncak tasarımlarını ücretsiz olarak sunmaya başlamıştı" diyor. Langford için kritik bir karar verme zamanı geliyor ve farklı bir alana geçme kararı veriyor. Tam da bu noktada Langford'un arkadaşlarından biri, 3D baskı şirketi Morris Technologies'in metalik becerilere sahip bir heykeltraş aradığını ifade söylüyor. Langford, "Bir heykeltıraş olarak daha önce bronz döküm konusunda bir geçmişim vardı ve bu benim Morris Technologies için iş başvurusunda bulunmamı sağladı" diye konuşuyor.

Heykeltraşlıktan 3D yazıcılaraKısa bir sürede yeni işine adapte olan Langford, eklem vidalarından valf tasarımlarına kadar birçok metalik ürün geliştirmeye başladı. Takvimler 2013'ü gösterdiğinde ise Morris Technologies'i GE'nin Havacılık bölümü şirketi satın aldı. GE yönetimi Langford'un Cincinnati'deki GE'nin Katma Değerli Teknoloji Merkezi'ne geçmesini istedi. Geleneksel döküm yoluyla zorlu hatta imkansız olan karmaşık uçak motor parçaları üretmeye başlayan Langford, "20 veya 30 parçadan oluşan ısı eşanjörleri ve yakıt püskürtücüleri gibi parçaları aldık ve katmanlı üretim olarak tek bir parça haline getirdik. Bu zor ve büyüleyici bir şeydi benim için" diyor.

Daha sonra Langford, tasarım, metal denetimi ve imalat süreci gibi farklı bölümlerde çalıştı. Ancak Langford'un en çok sevdiği iş ise 'SLA polimer' laboratuarı oldu. Bu laboratuarın başına geçen Langford, burada 3 boyutlu yazıcılar kullanarak plastikten basılacak olan parçaların modellerini oluşturmaya başladı. Langford, "Hazırladığım modeller mühendislere görsel geribildirim vermeye başladı ve parçalarını görmelerine, işleyebilmelerine ve sonuçlarını test etmelerini sağladık" diye konuşuyor.

Langford, şu anda mühendislerle beraber endüstriyel tasarımlar gerçekleştirse de nihai ürünlerin neye benzeyeceğini göstermek için sanatçı ruhunu da kullanıyor. Şu anda bir yandan New York'ta heykeltraşlığa da devam eden Langford, şunları söylüyor: "GE'deki çalışmalarımla heykeltraşlığım birbirlerine kardeş gibi."

Etiketler: GE , Dijital Sanayi , 3d yazıcı
En Çok Okunanlar
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri