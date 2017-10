Heykeltraşlıktan 3D yazıcılara

20 yıl boyunca Hasbro ve Mattel gibi şirketler için oyuncaklar ve aksiyon figürleri tasarlayan Langford'ın üzerinden çalıştığı modeller arasında Barbie, GI Joe, Harry Potter ve Star Wars gibi dünyanın en popüler karakterler bulunuyor. Ancak Langford, 2011'de zorlu bir kararla karşı karşıya kaldı. Her geçen gün daha fazla dijitalleşen film karakterleri yüzünden şirketler, artık elinde kadro tutmak yerine dışarıdan (freelance) çalışanlarla ilerlemek istiyordu. Şirketlerin maliyetleri düşürecek her şeyi denediklerini ifade eden Langford, "Daha da kötüsü Çin'deki araç üreticiler oyuncak tasarımlarını ücretsiz olarak sunmaya başlamıştı" diyor. Langford için kritik bir karar verme zamanı geliyor ve farklı bir alana geçme kararı veriyor. Tam da bu noktada Langford'un arkadaşlarından biri, 3D baskı şirketi Morris Technologies'in metalik becerilere sahip bir heykeltraş aradığını ifade söylüyor. Langford, "Bir heykeltıraş olarak daha önce bronz döküm konusunda bir geçmişim vardı ve bu benim Morris Technologies için iş başvurusunda bulunmamı sağladı" diye konuşuyor.



Kısa bir sürede yeni işine adapte olan Langford, eklem vidalarından valf tasarımlarına kadar birçok metalik ürün geliştirmeye başladı. Takvimler 2013'ü gösterdiğinde ise Morris Technologies'i GE'nin Havacılık bölümü şirketi satın aldı. GE yönetimi Langford'un Cincinnati'deki GE'nin Katma Değerli Teknoloji Merkezi'ne geçmesini istedi. Geleneksel döküm yoluyla zorlu hatta imkansız olan karmaşık uçak motor parçaları üretmeye başlayan Langford, "20 veya 30 parçadan oluşan ısı eşanjörleri ve yakıt püskürtücüleri gibi parçaları aldık ve katmanlı üretim olarak tek bir parça haline getirdik. Bu zor ve büyüleyici bir şeydi benim için" diyor.



Daha sonra Langford, tasarım, metal denetimi ve imalat süreci gibi farklı bölümlerde çalıştı. Ancak Langford'un en çok sevdiği iş ise 'SLA polimer' laboratuarı oldu. Bu laboratuarın başına geçen Langford, burada 3 boyutlu yazıcılar kullanarak plastikten basılacak olan parçaların modellerini oluşturmaya başladı. Langford, "Hazırladığım modeller mühendislere görsel geribildirim vermeye başladı ve parçalarını görmelerine, işleyebilmelerine ve sonuçlarını test etmelerini sağladık" diye konuşuyor.



Langford, şu anda mühendislerle beraber endüstriyel tasarımlar gerçekleştirse de nihai ürünlerin neye benzeyeceğini göstermek için sanatçı ruhunu da kullanıyor. Şu anda bir yandan New York'ta heykeltraşlığa da devam eden Langford, şunları söylüyor: "GE'deki çalışmalarımla heykeltraşlığım birbirlerine kardeş gibi."