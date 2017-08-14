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'Her şey dahil sisteme son verilmeli'

Hürriyet Haber
14 Ağustos 2017 - 11:47Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 11:47

Turizm gelirlerinin artması ve esnafı turizmden katkı sağlaması için mutlaka her şey dahil sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Turizm gelirlerinin yeniden artabilmesi için her şey dahil sistemine bir son verilmesi gerekir” dedi.

Eskiden ülkemize gelen turistlerin hemen her bölgeyi günü birlikte olsa gezmeye çalıştığını doğal ve tarihi güzellikleri keşfederek ülkelerinde anlattıklarını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her zaman ülkemiz dünyada görülmeye değer çok güzellikleres sahip bir ülkedir. Hatta bizim ülkemiz cannet diye adlandırıyoruz. Ancak ülkemize gelen turistler gittitkleri şehirleri tanımadan ülkelerine geri dönüyorlar. Hiçbir tarihi ve doğal güzellikleri ve yöresel özellikleri öğrenmeden geri dönüyorlar. Yani havaalanı ve otel arasında yapılan bir turizmden ülkemiz bir bütün olarak fayda sağlayamaz. Ülkemize gelen turistleri esnaf çarşılarında ve pazarlarında artık görme imkanımız yoktur. Böyle olunca esnaf ülkemize hangi milletten turist geliyor ve nelere merak ediyor diyerek kendini yenileyemiyor ve ürün hazırlayamıyor. Bu da küçük esnafın zamanla yok olmasına sebep oluyor” diye konuştu.

'HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ KENDİNE DE ZARAR VERMEYE BAŞLADI'

Her şey dahil sisteminin turistik yörelerdeki esnafa büyük zarar verdiğini dile getiren Bendevi Palandöken, “Her şey dahil sistemi, turistik yörelerdeki esnafa büyük darbe vurdu. Gelinen noktada sadece küçük esnaf değil, diğer kesimlerde kendi kendini de zora sokmaya başladı. Turzm de bu yıl beklenen sayı ve verimliliğe erişilemedi. Turizm sektörü artık kendini yenilemeli ve yeni konseptler belirlemelidir. Turistler gittikleri şehirlerin tarihi ve coğraif özelliklerini tanımalı ve döndüklerinede gittikleri yerin reklamını yapmalıdırlar. Reklam yapılırsa gelecekte turizmci de sevinir küçük esnafta sevinir” şeklinde konuştu.

 

Etiketler: her şey dahil tatil , TESK , bendevi palandöken
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