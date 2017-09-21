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Hürriyet >Ekonomi>'Her sektörde önemli yatırım fırsatları görüyoruz'

'Her sektörde önemli yatırım fırsatları görüyoruz'

REUTERS
21.09.2017 - 15:47 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 15:57

KOÇ Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, topluluk olarak son beş yılda 30 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını belirterek, bütün sektörlerde önemli fırsatlar gördüklerini ve yatırım yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Koç Holding'in perakende alanındaki iştiraki Koçtaş'ın yeni mağaza açılışında konuşan Çakıroğlu, "Bütün sektörlerde önemli yatırım fırsatları görüyoruz. Bu çerçevede şirketlerimizde ara vermeden yatırımlar yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu ise, önemli potansiyel gördükleri perakende sektörüne yatırıma devam ettiklerini belirterek, Koçtaş'ta 12'si İstanbul'da olmak üzere 42 mağazaya ulaştıklarını söyledi.

Haşimoğlu, "Yeni bir mağaza formatı uygulamaya başladığımız 2013 yılından bugüne toplam 10 mağaza bu yeni format doğrultusunda tasarlanarak açıldı, mevcut 11 mağazada ise içeride satış devam ederken dönüşüm süreci tamamlandı. Dört yıl içerisinde Türkiye çapındaki 21 mağazada toplam 80 milyon TL'lik yatırım yapıldı" diye konuştu.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Türkiye ev geliştirme perakendeciliği sektörünün toplam büyüklüğü 10 milyar dolar seviyesinde bulunurken; Koçtaş sektörün organize kısmında pazar lideri konumunda. Koçtaş'ın cirosuna ilişkin bir bilgi ise verilmedi.

 

Etiketler: Koç Holding , Levent Çakıroğlu , Tamer Haşimoğlu
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