Haziranda işsizlik tek haneye iner

A Haber’de soruları yanıtlayan Zeybekci, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2016’daki eksi büyümenin de baz etkisiyle yüzde 7’nin oldukça üzerinde bir büyüme, yüzde 7.5’un bile yakalanabileceğini dile getirdi. Zeybekci, şöyle konuştu: ”2017’de yüzde 6’yı konuşan bir büyüme olabilir. Bu yıl yüzde 6 ve üzerinde büyüme ortalamasına giderken, faizleri ve enflasyonu yükseltmeden bunu yapabileceğimizi göstereceğiz. 2017 sonunda enflasyonda tek haneye gelmeyi hedefliyoruz.



Enflasyonun sebebi düşük üretim olmasıdır. Enflasyonla ilgili olumlu sonuçlar, tek hanede kalıcı hale gelmemiz, istihdamla ilgili olumlu sonuçlar almamız ve ikinci çeyrek büyümesinde de cesaret veren bir sonuç çıktığında Türkiye’de faizin önce fiili olarak piyasada, pazarlarda kendiliğinden aşağı gelmeye başladığını göreceğiz. Bu yönlenmeyi hızlandırmak da Merkez Bankası’na düşecektir. Mevcut faiz seviyeleri yatırımları destekleyen bir faiz oranı değildir, bunu aşağı çekmek lazım.” Zeybekci, Avrupa’daki yumurta krizinin de Türkiye için bir fırsat olduğunu dile getirdi.