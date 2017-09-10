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Hazine’den reel sektöre teminat

Hürriyet Haber
10.09.2017 - 21:07 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 21:07

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazinenin reel sektörü rahatlatacak ve teminat ihtiyacını karşılayacak yeni bir düzenleme yaptığını belirterek, "Artık şirketlerimiz  bir kamu ihalesine teminat verirken opsiyonları sadece banka teminat mektubu ile sınırlı olmayacak. Banka teminat mektubu yerine dilerse 'kefalet sigortası' da yaptırabilecek" dedi.

Şimşek, AA muhabirine şöyle konuştu: “Kamu İhale Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunlarda sayılan teminatlara kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de ilave edildi. Kefalet senetlerinin ilk talepte ödemeli olarak da düzenlenebilmesinin önünü açtık. Böylece kefalet senetlerinin de tıpkı banka teminat mektupları gibi kayıtsız, şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, süresiz, ilk talepte ödeme kaydını içerecek şekilde düzenlenmesi mümkün hale geldi.”

Teminat mektuplarının en çok imalat, inşaat, enerji ve hizmet sektörlerindeki firmalar tarafından kullanıldığına işaret eden Şimşek, "Artık reel sektör bir kamu ihalesine teminat verirken opsiyonları sadece banka teminat mektubu ile sınırlı olmayacak" dedi.

Etiketler: Mehmet Şimşek , Hazine , gazetehaberleri
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