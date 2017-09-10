Hazine’den reel sektöre teminat

Şimşek, AA muhabirine şöyle konuştu: “Kamu İhale Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunlarda sayılan teminatlara kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de ilave edildi. Kefalet senetlerinin ilk talepte ödemeli olarak da düzenlenebilmesinin önünü açtık. Böylece kefalet senetlerinin de tıpkı banka teminat mektupları gibi kayıtsız, şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, süresiz, ilk talepte ödeme kaydını içerecek şekilde düzenlenmesi mümkün hale geldi.”

Teminat mektuplarının en çok imalat, inşaat, enerji ve hizmet sektörlerindeki firmalar tarafından kullanıldığına işaret eden Şimşek, "Artık reel sektör bir kamu ihalesine teminat verirken opsiyonları sadece banka teminat mektubu ile sınırlı olmayacak" dedi.