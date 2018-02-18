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Hazine, ilk 2 ayda piyasaları rahatlattı

Hürriyet Haber
18.02.2018 - 21:16 | Son Güncelleme:

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, hükümetin aldığı tedbirlerin de etkisiyle Hazine’nin bu yıla iç borç çevirme oranını yüzde 100’ün altına indirerek ve piyasaları rahatlatarak başladığını belirterek, “Yabancı yatırımcılar ilk 5 haftalık dönemde 1.5 milyar dolarlık tahvil satın aldı” dedi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazine’nin 2018’in ilk çeyreğindeki yüksek itfalara karşı yıla güçlü bir nakit rezerviyle başladığını söyledi. Hükümetin uyguladığı politikaların orta ve uzun dönemli gelişmeler dikkate alınarak belirlendiğini ifade eden Şimşek, Hazine’nin bu yıla ilişkin Finansman Programı’nda yurt içi piyasada iç borç çevirme oranının yüzde 110 seviyesinde gerçekleşmesini öngördüğünü, yılın ilk ayında ise oranın yüzde 96 olduğunu kaydetti.

FAİZ İÇİN OLUMLU

Şimşek, “Hazine, 20 milyar liralık itfa ile yurt içi piyasalara yılın en yüksek itfasının olduğu şubat ayında ise beş ihale ve bir kira sertifikası ihracıyla 16,7 milyar lira tutarında borçlanma gerçekleştirdi. Hazinenin, 20 Şubat’ta yapacağı değişken faizli senet ihracıyla şubat ayı borçlanma programını da geçen ay olduğu gibi, duyurduğu iç borç çevirme oranının altında tamamlaması öngörülmektedir” diye konuştu.

Hazinenin iç borç çevirme oranını artırdığı 2017 yılında iç piyasada ihraç ettiği tahvillerin 7.6 milyar dolar tutarındaki kısmının yabancı yatırımcılar tarafından satın aldığına dikkati çeken Şimşek, “Hem iç borç çevirme oranlarının düştüğü hem de yabancı yatırımcıların ilgisinin devam ettiği bu dönemde Hazinenin borçlanma stratejisi, faiz oranlarını da olumlu etkilemektedir” ifadesini kullandı.

Etiketler: Mehmet Şimşek , Hazine , gazetehaberleri
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