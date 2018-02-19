Hayali üretimle devleti 30 milyon lira dolandırdılar

ELAZIĞ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, 1 günde hayali 200 milyon lira üretim yapan suç şebekesini fark ederek cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada ticari geçmişi temiz olup faaliyetlerine ara veren veya devam eden küçük sermayeli şirketleri satın alarak dolandırıcılık şebekesi kuran çeteye Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Antalya, Balıkesir, Şırnak ve Hatay'da eşzamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 25 kişi gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Maden İlçe Adliyesi'ne sevk edildi.

DEVLETİ 60 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Şüphelilerin, şirketleri faaliyete başlamış, vergi iadesi ve benzeri yollarla ihracat ve ithalat yapmış gibi göstermek suretiyle paravan şirketler üzerinden devleti yaklaşık 60 milyon zarara uğrattıkları belirlendi.

PARA KARŞILIĞI PROGRAMIN AÇIĞINI ÖĞRENDİLER

Şüphelilerin Elazığ, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kırşehir, Siirt ve Iğdır'a bağlı bazı ilçelerdeki şirket ve kişiler üzerinden işlem yaptığı saptandı. Şüphelilerin bu işlemi, defterdarlık ve mal müdürlüklerinin kullanımında olan otomasyon programlarının açıklarını ve işleyişini bilen kamu görevlileriyle para karşılığında anlaşarak yaptıkları da saptandı.

GÜNDE 200 MİLYON LİRALIK HAYALİ ÜRETİM

Şüphelilerin parayla anlaştıkları kamu görevlileriyle 'Özel tüketim vergisine tabi malların, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, bakanlıkça belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir' mevzuatını kullandıkları ileri sürüldü.

HESAPLARINA 30 MİLYON LİRA AKTARDILAR

Suç örgütü üyelerinin sadece günde yaklaşık olarak 200 milyon TL değerinde mal üretildiğine ilişkin belgeler sunduğu, paravan şirketlerin hesabına bu yöntemle 30 milyon TL aktarıldığı ve meblağın parçalara bölünerek şüpheliler tarafından çekildiği de belirlendi.

Elazığ polisinin çalışma yaptığı sırada şüphelilerden bazılarının çektikleri paralarla yurtdışına çıkma girişimleri olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis, şüphelilerin soruşturma süresinde yurtdışına çıkışını engelledi.