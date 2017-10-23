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Halkbank’tan 1 milyarlık tahvil ihracı

Hürriyet Haber
23.10.2017 - 00:43 | Son Güncelleme:

HALKBANK, yurtiçi piyasalardan tahvil ihracı yoluyla 1 milyar TL tutarında finansman sağladı.

10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip tahvil ile banka, yeni kredi verebilmek için de kaynak sağlamış oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “10 yıl vadeli tahvil ihracıyla hem bilançomuzdaki kaynak çeşitliliğini artıracağız hem de vade uyuşmazlığını azaltmış olacağız. İleride halka arz şeklinde bir sermaye benzeri tahvil ihracı yaparak, bir ilke imza atmayı planlıyoruz. Bu ihracımız, yatırımcıların faiz riskini minimize ederken, halkımızın uzun vadeli TL enstrümanlarla kısa vadeli aylık mevduatlardan daha fazla risksiz kazanç elde etmelerine imkan sağlayacaktır” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri
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