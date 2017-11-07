Hakan Atilla hakim karşısına çıktı: Dikkat çeken detay

Davaya bakan Yargıç Richard Berman, Atilla’nın avukatlarının, jürili duruşmaların başlayacağı 27 Kasım’dan ileri bir tarihe alınması talebini reddetti. Berman, kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Jüri seçimine iki hafta, yargılamanın başlamasına üç hafta kala, tarihi değiştirme talebi gerçekçi değil. Dava 27 Kasım’da asıldan görülmeye başlanacak" dedi.

ZİNCİRSİZ GETİRİLDİ

Pazartesi günü Türkiye saati ile 17.00’de başlaması gereken duruşma, iki saat ileriye atıldığı için 19.00’da başladı. Geçtiğimiz duruşmalarda mahkemeye top sakallı olarak gelen Hakan Atilla’nın sakalını kestiği gözlendi. Yine geçen duruşmalarda ayak bileklerinden zincirli olarak mahkemeye çıkarılan Atilla, bu kez zincirsiz olarak mahkeme salonuna getirildi.

2 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık iki saat süren duruşmada Atilla’nın avukatları, üzerinde gizlilik kararı bulunan belgelere ulaşamadıklarını, bunun da savunmalarının eksik kalmasına yol açtığını söyledi ve gizlilik kararının kaldırılmasını istedi. Atilla’nın savunma avukatları Victor J. Rocco ve Cathy Fleming, Türkiye’den Atilla adına tanklık etmek isteyen kişiler bulunduğunu ancak bu kişilerin ABD’ye gelmek istemediklerini aktardı. Avukatlar, canlı video konferans yöntemi ile bu kişilerin dinlenmesi talebinde bulundu. Yargıç Berman, bu durumun ne kadar gerçekçi olacağına ilişkin endişesi bulunduğunu, hem bu konuyu hem de gizlilik kararının kaldırılması yönündeki talebi gözden geçireceğini söyledi. Berman, kararı önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtti.