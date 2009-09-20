Haftaya da puan yok

Bu sefer kavga gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ olmaz. Ankaraspor maÃ§Ä± oynanmayacaÄŸÄ± iÃ§in yÃ¶netim de rahat, Mustafa DENÄ°ZLÄ° de rahat.

GerÃ§i Mustafa DENÄ°ZLÄ° uzun sÃ¼redir rahat ama, neyse..

GeÃ§en sezon ErtuÄŸrul SAÄžLAMâ€™dan takÄ±mÄ± devir aldÄ±ÄŸÄ±nda kendisine ve takÄ±ma bir hedef koymuÅŸtu Mustafa DENÄ°ZLÄ°. Åžampiyon olacaklardÄ±.Â

GÃ¶kmen AvcÄ± yazÄ±yor

Kendince bir strateji belirledi. KoÅŸullar ne olursa olsun, hedefe ulaÅŸacaklarÄ±nÄ± herkese dikte ediyor, kabul ettiriyordu. Ãœzerine gelinmesini engellemek iÃ§in kurt hoca, 26. haftaya kadar avans aldÄ±. BÃ¶yle bir ÅŸeyi bile herkese kabul ettirdi.FutbolcularÄ± sÃ¼rekli motive ediyordu. Hedefe kilitlemiÅŸti onlarÄ±.30. haftanÄ±n sonunda Sivassporâ€™un 1 puan gerisinde olmalarÄ±na raÄŸmen, yÃ¶netiminden taraftarÄ±na kadar herkes ÅŸampiyon olacaklarÄ±na inanmÄ±ÅŸtÄ±. Onlara bunu Mustafa DENÄ°ZLÄ° inandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.Zor bir durumdu aslÄ±nda. Sivasspor 4 maÃ§Ä±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸampiyon olabiliyordu. Yani BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n ÅŸampiyonluÄŸu kendi elinde deÄŸildi.Psikolojik baskÄ± veya ÅŸans veya baÅŸka sebepler veya baÅŸka bir ÅŸey deyin ama sonunda Sivasspor puan kaybetti ve inancÄ±nÄ± hiÃ§bir zaman yitirmeyen BeÅŸiktaÅŸ sonunda ligi ÅŸampiyon olarak bitirdi.***Ne deÄŸiÅŸti ki. YÃ¶netim aynÄ±, teknik heyet aynÄ±, futbolcular hemen hemen aynÄ±. Takviyeler bile var. 10,5 numara bile alÄ±ndÄ±.DeÄŸiÅŸen tek bir ÅŸey var.Mustafa DENÄ°ZLÄ°â€™nin durumu, hali ruhiyeti.BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n bugÃ¼nkÃ¼ durumunu anlamak iÃ§in Mustafa DENÄ°ZLÄ°â€™yi ÅŸÃ¶yle bir irdeleyelim.***TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nde gelen teknik direktÃ¶rlerinden biri. Belki de birincisi.Milli takÄ±mÄ± Avrupa ÅžampiyonasÄ±na gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸ, Ã§eyrek final oynatmÄ±ÅŸ.KulÃ¼p bazÄ±nda Galatasaray ile Avrupa KupalarÄ±nda baÅŸarÄ±dan baÅŸarÄ±ya koÅŸmuÅŸ. Bir yumruÄŸu havada, gÃ¶zÃ¼nde mutluluk gÃ¶zyaÅŸlarÄ±. MilyonlarÄ± sokaÄŸa dÃ¶kmÃ¼ÅŸ. Sanki dÃ¼n gibi.Galatasaray, FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸâ€™ta Åžampiyonluk yaÅŸamÄ±ÅŸ biri. Yani kariyer olarak en Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ. Daha ne olacak ki.Allaha ÅŸÃ¼kÃ¼r parayla ilgili de bir problemi yok.GeÃ§en sezon BaÅŸkan rica etti. BaskÄ± yaptÄ±. Tamam dedi. Ã–nce kendi inandÄ±, sonra herkesi inandÄ±rdÄ± ve ÅŸampiyon yaptÄ± takÄ±mÄ±nÄ±.Bu sezon baÅŸÄ± ise beni azat edin dedi durdu.Dede ARAGONES gidince en yaÅŸlÄ± teknik direktÃ¶r oldu sÃ¼per ligde. Tatil yapmak istiyordu artÄ±k. Kariyeri iÃ§in bir hedefi yoktu. ParasÄ± desen ha 80 milyon dolarÄ± olmuÅŸ, ha 82 milyon dolarÄ±. Ona da ihtiyacÄ± yoktu.Ama baskÄ± devam etti. Kerhen evet dedi. Tabii ki hedefi ÅŸampiyonluk olarak belirledi ama, bu sefer kimse inanmadÄ±. Ã–zellikle futbolcular inanmadÄ±. Bu durum yayÄ±ldÄ±, herkesin Ã¼zerine sindi. Kurtulmak zordur bu hallerden.TuhafÄ±mÄ±za giden, kerhen de olsan yaptÄ±ÄŸÄ± bu gÃ¶revden dolayÄ± oluÅŸan kÃ¶tÃ¼ durumdan kurtulmak iÃ§in Mustafa DENÄ°ZLÄ°â€™nin hiÃ§bir ÅŸey yapmamasÄ±.***Gelelim son duruma. 1 haftada kaybedilen 3 Ã¶nemli maÃ§.Taktik, baskÄ±, ÅŸanssÄ±zlÄ±k, hata, kÃ¶tÃ¼ oyun hepsi iÃ§ iÃ§e. HerÅŸey anlaÅŸÄ±lÄ±r ama BOBO'nun durumunu anlamak Ã§ok zor.Anlayan biri varsa, lÃ¼tfen anlamayanlara anlatsÄ±n.Galatasaray maÃ§Ä±nda yedek baÅŸlayÄ±p 46. dakikada oyuna giriyor. Hafta iÃ§indeki Manchester United karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n kadrosunda yok. Kayserispor maÃ§Ä±nda ilk 11â€™de. Hemen hemen aynÄ± zorlukta 3 karÅŸÄ±laÅŸma. Ama BOBOâ€™nun ne olduÄŸu, ne oynayacaÄŸÄ± belli deÄŸil. Herkesin kafasÄ± karÄ±ÅŸÄ±k.Teknik direktÃ¶r, futbolcu bu haldeyken yÃ¶netim ne alemde acaba?YÃ¶netimden Ã§atÄ±rdama sesleri deÄŸil, parÃ§alanma sesleri geliyor. Hem de oldukÃ§a yÃ¼ksek seviyeden.***Evet ayÄ±n 30â€™una kadar sular biraz durulacaktÄ±r. SonrasÄ± ise hiÃ§ belli deÄŸil..Â