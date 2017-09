Günün fıkrası

Aziz Yıldırım’ın biri, bir gün yolda yürüyor. Aaa bir bakmış, yerde bir lamba.

Hemen ovmuş lambayı, içinden cin çıkmış.

Cin demiş ki, “Beni kurtardın, ne dilerse dile benden…”

Aziz Yıldırım demiş ki;

“Her yeri baştan inşa etmek istiyorum. Her yer benim olsun. Her yeri yıkmak istiyorum. Her yere ruhsat istiyorum. 50 tane stat, 100 tane AVM istiyorum. 3000 tane tesis istiyorum. “

Cin; “O kadar betonu ben bile bulamam. Sen başka bir şey iste.”

“O zaman” demiş Aziz Yıldırım.

“Bir takım istiyorum.

Bu takım ısırsın istiyorum.

Her hafta bir kupadan elenmesin istiyorum.

Son dakikada anons yapılmasın istiyorum.

Son dakikada bir kerede biz kupa alalım istiyorum.

Orta sahada şaşı futbolcum olmasın istiyorum.

Bir Avrupa maçında da Yasin, Can, Bekir, İlhan, Ali Bilgin, Deniz olmasın istiyorum.

Artık Brezilyalı gelmesin istiyorum.

Her taraf Fransız zenci olsun istiyorum.

2 kere pas yapmak istiyorum.

2 gram pres yapmak istiyorum.

Seyircim kanser olmasın istiyorum.

17 şampiyonluğa 19 kere sevinmesinler istiyorum.

Türk antrenörüm bir kere de kovulmasın istiyorum.

Ben soyunma odasına inmeyeyim istiyorum.

Yanımdakiler istifa etmesin istiyorum.

Cin bakmış, bakmış, bakmış…

Düşünmüş…

“Tesisler normal çim mi olsun, suni çim mi?”