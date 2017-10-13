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Güneş enerjisinde inanılmaz rakam!

Merve ERDİL
13.10.2017 - 12:16 | Son Güncelleme:

ULUSLARARASI Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, güneş enerjisiyle ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu. Birol, 2017’den 2020’ye kadar güneş enerjisi maliyetlerinin yarı yarıya ineceğini öngördüklerini açıkladı. Yani güneş enerjisi kısa süre içinde çok daha ucuz hale geliyor…

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından her yıl düzenlenen IICEC Uluslararası Enerji ve İklim Forumu’nun 8’incisi bugün İstanbul’da düzenleniyor. Güneş enerjisinde inanılmaz rakam
Toplantının açılışı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da katılımıyla gerçekleşiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında güneş enerjisine yönelik sevindirici bir gelişmeyi açıkladı. Güneş enerjisi maliyetlerinin son yıllarda yarı yarıya düşüş gösterdiğine dikkat çeken Birol, “2017’den 2020’ye kadar güneş enerjisinin maliyetinin yine yarıya ineceğini öngörüyoruz. Güneş enerjisi giderek daha ucuzluyor, yenilenebilir enerji kaynakları giderek daha yaygınlaşıyor. Ayrıca çevresel sebeplerle değil, ekonomik nedenlerle yaygınlaşıyor” dedi.

HER İKİ SANTRALDEN BİRİSİ GÜNEŞ

Güneş enerjisinin dev adımlarla ilerlediğini söyleyen Birol, “Uluslararası Enerji Ajansı olarak geçtiğimiz hafta yenilenebilir enerji yatırımları raporumuzu yayınladık. Çok ilginç sonuçlar çıktı. Bunlar tahmin değil, yaşanan gelişmeler… 2016 yılında dünyada kurulan tüm yeni santrallerin yüzde 50’den fazlası güneş enerjisi kullanan santrallerdi. Yüzde 50’den azı ise kömür artı gaz artı petrol artı rüzgar gibi diğer kaynakları kullanan santrallerdi. Yani güneş enerjisi kullanan santraller dünyada yeni kurulan santrallerin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Etiketler: gazetehaberleri
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