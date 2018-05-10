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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
10.05.2018 - 08:44, Son Güncelleme:

Yemek kartlarıyla ilgili çok önemi karar

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Yemek kartlarıyla ilgili çok önemi karar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yemek kartları ile ilgili çalışmasını tamamlayarak Başbakanlık'a gönderdi.

Yemek kartları marketlerde kullanılmaya devam edecek. Yemek firmalarının yemek kartı kullanılan restoranlara komisyon oranlarını yüksek tutmasına da yeni yönetmelikle çözüm getiriliyor. Daha önce yemek şirketlerinin yüzde 7-12 arasında olan komisyon oranları, yapılacak olan düzenleme ile üst sınırı yüzde 6 olarak belirlendi.

Yemek şirketleri alışveriş yapılan marketlere ve restoranlara 4-5 aydan önce ödeme yapmıyordu. Yapılacak düzenleme ile bu süre de 1 ay ile sınırlandırılıyor. Yemek firmalarının anlaştıkları şirketlere iskonto oranları ise kaldırılıyor. Yemek firmaları anlaştıkları şirketlere yaptıkları iskontoyu alışveriş yapılan marketler ve yemek yenilen restoranlara komisyon oranı olarak yansıtıyordu. Bu düzenleme ile bu da ortadan kaldırılmış olacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, "Düzenlediğimiz çalıştayda tarafları dinledik. Buna göre çözüm üretmeye gayret ettik. Yemek kartlarındaki iskontoyu da ortadan kaldırdık. İki tarafın da kazandığı bir uygulamayı hayata geçiriyoruz" dedi. (Sabah)

 

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