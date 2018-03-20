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    Sıcak gelişme... Araçlarına el konuldu

    Halil ÖZÇOBAN (DHA)
    20.03.2018 - 10:17 | Son Güncelleme:

    Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay’a kaçan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın'ın Bursa’da iş yeri olarak kullandığı binanın önündeki 34 aracına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu. Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gözetim altında tutulan araçların, soruşturmayı yürüten İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edileceği öğrenildi.

    Türkiye'de 80 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın'ın şirketine ait olduğu belirlenen araçlara Bursa Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda el konuldu.

    Bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Toptancılar Çarşısında şirketin işyeri olarak kullandığı öğrenilen binanın önünde bulunan çoğunluğu 34 ve 17 plakalı toplam 34 araca soruşturma kapsamında el konuldu. Bir aracın içerisinde Çiftlik Banka ait irsaliye makbuzları bulunurken, kapısına kilit vurulan iş yerinin içerisinde ise Çiftlik Bank’a ait malzemeler olduğu görüldü. Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri gözetimi altında tutulan araçların, Çiftlik Bank ile ilgili soruşturma başlatan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edileceği öğrenildi.

    Sıcak gelişme... Araçlarına el konuldu

    Etiketler: Çiftlik Bank , Mehmet Aydın , Bursa , inegöl , Araç , gündem
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