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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
07.05.2018 - 09:07, Son Güncelleme:

Ünlü dönerciye 'Come to Beşiktaş' davası

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Ünlü dönerciye 'Come to Beşiktaş' davası

BEŞİKTAŞ Spor Kulübü, “Come to Beşiktaş” sloganı için marka tescili başvurusunda bulunan Bereket Döner Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye marka tescilinin iptali için dava açtı. Bir çok farklı kişinin Beşiktaş’la özdeşleşen bu sloganı kullanmak için Türkiye Patent Enstitüsü’ne başvurduğunu belirten Beşiktaş, ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

Beşiktaş Spor Kulübü İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davanın dilekçesinde, kulübün tarihini de anlattı. Kulübün 1903 yılında Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü adıyla kurulduğunu anlatan Beşiktaş’ın avukatları, isimlerinin 1909 yılında Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olduğunu, bu ismin 26 Ocak 1911’de ilk tescil edilen Türk spor kulübü olduğunu belirtti.

Ünlü dönerciye Come to Beşiktaş davasıBereket Döner’in geçtiğimiz yıl “Come to Beşiktaş” markasını tescil ettirmek için Türkiye Patent Enstitüsü’ne başvurduğunun tespit edildiğini anlatan Beşiktaş’ın avukatları, bu markanın kulübün özellikle yabancı oyuncuların transferi için sosyal medyada kullanılan bir slogan olduğunu belirtti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın daha önce “Come to Beşiktaş” yazılı bir formayı giydiğini anlatan avukatlar, “Bu slogan kulüple özdeşleşmiş bir ibare olup, davalıya ait özgün bir nitelik taşımamaktadır” dedi.

DAHA ÖNCE ALINAMADI

Sloganın kampanya halinde kullanılmasıyla birçok kişinin kötü niyetli olarak bu markanın farklı sınıflarda tescili için marka başvurularında bulunduğunu dava dilekçesinde belirten Beşiktaş Spor Kulübü avukatları, “Bunlardan birisi de Ömer Kara adlı kişidir. BJK, Ömer Kara’nın marka başvurusuna itiraz etti ve Türk Marka ve Patent Kurumu, Ömer Kara’nın markasını reddetti. “come to Beşiktaş” markasının müvekkil kulübe aittir. Davalı şirketin marka başvurusunun reddedilmesi gerekmektedir. Davalının marka başvurusunun BJK’nin markasıyla karıştırılma ihtimali bulunmaktadır. Davalı şirketin marka başvurusunun müvekkilimin marka hakkına tecavüz teşkil eden eylem olması nedeniyle ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyoruz. Tedbir talebimiz davalının tescil talebi gerçekleşmemişse tescilin engellenmesine yöneliktir” diye konuştu.

 

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