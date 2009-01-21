Güiza-ti Muhterem

Peki ne zaman oynar? Ben sana söyleyim babacığım, derler ya, seneye bir şey yapa yapa oynayacak, öyle oynayacak.

Sesli düşünelim...

Bir kere Maldonado elinde patladı mı? Patladı.

Adamı Beşiktaş bile almıyor, düşün.

Seçimler, Filistin, Ergenekon derken adamı gören yok. Kriz var, çat diye de gönderemiyorsun.

Josico Villarreal’e yazlığına döner mi, döner. Peki ne zaman?

Emrah Öner yazıyor

Sözleşme bitince, yani 40’ından gün aldığı gün..

Hadi bunlar 6+2 içinde oynuyor. Yani David çıktı, Maldonado girdi.

E seneye esas kral geliyor.

Batman’lı Kezman.

Ne yapacaksın o zaman?

Adam kiralık. Paris istemiyor. Adamın sözleşme feshi bilmem kaç milyon avro.

Kiralık mı vereceksin Ülker’e, Petibör’e?

Ya onlarda almazsa?

6+2+1.

Bir de Semih var. Genç Semih.

6+2+1+1.

Kezman, bu sezon Paris SG’de ne yapmış bakalım.

Toplam 19 maç, ilk 11’de 6 maç, 738 dakika, toplam 4 gol, 2 sarı kart.

4,75 maçta bir gol.

Aha, Fenerbahçe’de hiç buna benzer bir adam yoktu, iyi oldu.



Güiza, Fenerbahçe’de, toplam 25 maç , 2161 dakika, toplam 6 gol, 4 sarı kart.

4,16 maçta bir gol.

Yani sen bir maç seyrediyorsun, sonra 1 ay tatile çıkıyorsun, geliyorsun anaa Guiza 2.golü atmış.

Guiza zaten biraz daha oynasın, nah buraya yazıyorum, Fenerbahçe’nin her tek forvet oyuncusu gibi asist kralı olur. Garibim zaten deli danalar gibi koşup kendini göstermek için bir Dest-i İzdivaç’a katılmadığı kaldı.

Toparlayalım ama baside indirgeyelim. Kezman bitmiş mi?

Evet, bitmiş.

Peki Güiza kötü mü? Toptan anlamıyor mu?

Hayır, anlıyor.

Ama senin Uğur’un trilyon alıp, trilyon tane ortanın bir tanesi isabetli değil ise,

Senin David’in sağ açık gözüküp bir tek orda oynamıyor ise,

Hala Alex mi Hagi mi diye bir konu tartışılıyor ise,

Sen 30 yılda bir tek Gökhan Gönül’ü bulabiliyorsan

Sen Selçuk sakatlanınca üzülüyorsan,

O zaman diyecek bir şey yok.

Kezman-Güiza el ele.

Hep beraber tribüne.

Bak biz Yusuf’un Erkan Zengin’in “beşik”teki siyah beyaz kanı ile uğraşırken sana dünyadan iki örnek veriyim, Guiza niye gol atamıyor hemen anlayacaksın.

Adamlar ilk 11 seçiyor.

Casillas, Sergio Ramos, John Terry, Puyol, Phillip Lahm, Kaka, Gerrard, Xavi, Ribery, Cristiano Ronaldo, Messi.

Bizimkiler seçiyor...

Rüştü, Recep, Bülent, Alpay, Hakan Ünsal, Rıdvan, Oğuz, Sergen, Arda, Tanju, Hakan Şükür.

Bu bir.

İbrahimoviç’e ödül veriyorlar.

2008 en iyi oyuncu, en iyi yabancı oyuncu ve en iyi gol.

Tuncay da yılın futbolcusu seçiliyor. Kim seçiyor?

Middlesbrough Engelli Taraftarlar Derneği.

Bu da iki.