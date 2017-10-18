Girişimci KOBİ’lere leasing desteği

Banka, Dünya Bankası’ndan temin edilen bu kaynağa kendi kaynaklarından yüzde 25 ilave ederek girişimci KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere leasing firmalarına kredi kullandırırken leasing şirketleri ise Ziraat Bankası’ndan temin ettikleri bu kredileri müşterilerine kullandırarak girişimci KOBİ’lerin yatırımlarını finanse ediyor. Ziraat Bankası Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, proje kapsamında Dünya Bankası’ndan çektikleri tutarın 250 milyon dolara ulaştığını belirterek Dünya Bankası ve diğer uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kaynakların toplam 2 milyar dolara ulaştığını ifade etti.