Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Girişimci KOBİ’lere leasing desteği

Girişimci KOBİ’lere leasing desteği

Hürriyet Haber
18.10.2017 - 22:05 | Son Güncelleme:

ZİRAAT Bankası, girişimci KOBİ’leri leasing yoluyla desteklemek amacıyla Dünya Bankası’ndan sağladığı toplam 300 milyon dolar tutarlı 30 yıl vadeli kaynağından 60 milyon dolarlık bir dilimini daha çekti.

Banka, Dünya Bankası’ndan temin edilen bu kaynağa kendi kaynaklarından yüzde 25 ilave ederek girişimci KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere leasing firmalarına kredi kullandırırken leasing şirketleri ise Ziraat Bankası’ndan temin ettikleri bu kredileri müşterilerine kullandırarak girişimci KOBİ’lerin yatırımlarını finanse ediyor. Ziraat Bankası Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, proje kapsamında Dünya Bankası’ndan çektikleri tutarın 250 milyon dolara ulaştığını belirterek Dünya Bankası ve diğer uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kaynakların toplam 2 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Etiketler: gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri