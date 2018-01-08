Gelecekten ipuçları

TEKNOLOJİ dünyasının merakla beklediği dünyanın en büyük fuarı Tüketici Elektroniği Şovu (Consumer Electronics Show - CES) bugün basın toplatılarıyla başladı. ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen ve geleceğin teknolojilerinin gözler önüne serildiği fuara, irili ufaklı yaklaşık 4 bin teknoloji şirketi katılıyor. Akıllı ürünlerden yeni nesil otomobillere, beyaz eşyalardan televizyonlara kadar birçok ürün ilk kez bu fuarda tanıtılacak. CES’in en önemli özelliği ise teknoloji trendlerinin belirlenmesi. Önümüzdeki dönemlere yön verecek olan bu trendler, birçok farklı alanda kendini gösteriyor. Şirketlerin fuarın başlamadan önce verdikleri ipuçlarında öne çıkan alanlardan biri yapay zekâ. Birçok yeni nesil üründe yer almaya başlayan yapay zekâ sayesinde kullanıcıların yerine makineler karar verecek. Buna ek olarak CES 2018’te dijital asistanların da öne çıkması bekleniyor. Kullanıcıların verdikleri sesli komutlar, artık birçok cihaz tarafından dinlenecek ve yerine getirilecek. Bosch Türkiye’nin davetiyle katıldığımız fuarda, öne çıkan trendleri bir araya getirdik.

GELECEĞE BAKIŞ





GERÇEK dünya ile sanal dünyayı bir araya getiren arttırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle geliştirilen ürünler CES 2018’de önce çıkıyor. Akıllı bir gözlük modelini tüketicilerin beğenisine sunan ‘ces’, güneş gözlüğüne benzer bir tasarımla arttırılmış gerçekliği daha doğal bir kullanım şartlarına indirmiş durumda. Modelin rakiplerinden en büyük farkı ise Amazon sesli asistanı Alexa’yı kullanması. Bu sayede kullanıcılar, gözlüklerine dokunmadan sesli olarak kontrol sağlayabilecek.

KATLANABİLİR TELEFON GELİR Mİ





UZUN zamandan beri konuşulan teknolojilerin başında katlanabilir telefonlar geliyor. Bu konuda çalışma yapan şirketlerin başında Samsung var. Paylaşılan bilgilere göre Samsung’un ilk kez katlanabilir akıllı telefon modelini CES 2018’te tüketicilerin beğenisine sunması bekleniyor. Kullanıcılara ceplerindeki yerden oldukça önemli bir yer kazandıracak bu teknolojiye sahip akıllı telefonların önümüzdeki dönemde satışa çıkması bekleniyor.

4K SANAL GERÇEKLİK DÜNYASINDA





SANAL gerçeklik (VR) dünyasında ‘Vive’ adındaki gözlükle önemli bir başarıya imza atan HTC, CES 2018’e yeniliklerle hazırlandı. Yaklaşık 3 yıl önce tanıttığı Vive’ı geliştiren HTC, 4K çözünürlüğü bu modelinde sunmaya başlaması bekleniyor. Bu da sanal gerçeklik dünyasında yeni bir dönem demek. Şu ana kadar geliştirilen sanal gerçeklik gözlüklerinin düşük çözünürlükte sunulması, bu alandaki yeniliklerin önünde önemli bir engel teşkil ediyordu. HTC’nin Vive ile 4K çözünürlüğü desteklemeye başlaması, sanal gerçeklik içeriklerinin daha gerçekçi olarak sunulması anlamına geliyor.

ASİSTAN SAVAŞI BAŞLADI





BİR yanda Amazon’un Alexa’sı. Diğer yanda Google’In Asistant’ı. CES 2018’e bu iki teknoloji devinin dijital asistanları arasındaki rekabetin damga vurması bekleniyor. Geçen yıla diğer şirketlerle yaptığı entegrasyonlarla damgasını vuran Amazon, CES 2018’de bu kez yalnız değil. Google’ın büyük bir gösterişle katıldığı CES 2018’de her yerde Google Asistant’ı temsil eden “Hey Google” yazılarıyla bulunuyor. Bu da Google’ın dijital asistanlar konusunda bir sürpriz yapacağının habercisi olarak yorumlanıyor. Amazon’un ise yeni şirketlerle işbirliklerini duyurarak dijital asistan rekabetinde öne çıkması bekleniyor. Bu iki devin rekabetine ek olarak Samsung’un da ‘Bixby’ ile sesli asistanların beyaz eşyalarda kullanım örneklerini göstermesi bekleniyor.

RULO YAPILABİLEN TELEVİZYON

EKRAN teknolojileri konusunda uzman markalardan LG, rulo yapılabilen televizyon modelini CES 2018 öncesi duyurdu. Daha önce katlanabilen ekran prototiplerini tanıtan şirketin geliştirdiği 65 inçlik yeni TV modeli rulo hale getirilebiliyor. Özel bir organik ekran teknolojisiyle bükülen model CES’e damga vurmaya aday.