Geleceğin gözde yatırımı o olacak

Soğuk Savaş döneminin körüklediği Rusya - ABD rekabeti sayesinde artan, ancak 60 yıldır kış uykusuna devam eden uzay yatırımları, Elon Musk öncülüğünde SpaceX'in kurulması, Trump yönetiminin 1993'te feshedilen Ulusal Uzay Konseyi'ni yeniden kurmasıyla tekrar gözde yatırımlar arasına girdi.

Morgan Stanley'e göre bugün 350 milyar dolar değerindeki uzay endüstrisi 2040'ta 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomiye dönüşecek.

BusinessHT'nin haberine göre son zamanlarda Elon Musk ve Jeff Bezos gibi girişimcilere ait özel şirketlerin sektörün inovasyonunu domine etmesi nedeniyle yatırım fırsatlarının sınırlı olduğunu söyleyen Morgan Stanley'ye göre ileride uzay gelişmelerinden kâr edecek 20 şirket bulunuyor. Morgan Stanley'nin "Uzay 20" adını verdiği listede sırasıyla şu firmalar var:

Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook, Amazon, Boeing, Honeywell, Softbank, United Technologies, Lockheed Martin, Qualcomm, Adobe Systems, Northrop Grumman, Intuit, Analog Devices, XL Group, Shopify, SES, GoDaddy, Inmarsat

İnternet bant genişliği sağlayan şirketlerin uzay endüstrisinden elde edilecek gelirin çoğuna sahip olacağını söyleyen Morgan Stanley uzmanları, "Dünyanın az gelişmiş bölgelerine internet taşınmasından 400 milyar dolarlık artan gelir fırsatı öngörüyoruz. Veriye olan talep çok hızlı şekilde artarken, uzaya olan erişim maliyeti de düşüyor" ifadesini kullandı.

Uzmanlara göre uzay maliyetinin gerilemesi, uzay masraflarını bugüne kadar bir tek devletlerin karşıladığı statükoyu da yıkıyor. Sürücüsüz otomobillerden de örnek veren Morgan Stanley uzmanları, "Otonom sürüş teknolojisi belirsizlik ve şüpheden, piyasayı domine eden yatırımlara dönüştü" ifadesini kullandı.