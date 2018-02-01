Geçtiğimiz yıl bira satışlarının düştüğünü dile getiren Tuncay Özilhan: Evde bira bizi vurdu

ANADOLU Grubu’nun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan 9 aylık faaliyet raporuna göre bira satışları geçen yıl yurt içinde yüzde 5.7 oranında düşerken, yurtdışı operasyonları yüzde 8 arttı. Bu düşüşte ise evde bira üretiminin artmasının etkisi büyük. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan da aynı görüşte. Özilhan, “Bira satışı düşüyor ama tüketim konusunda emin değilim. Bunun nedeni de evde bira yapımının artması. Çok ucuza alınan cihazlarla evde bira yapılıyor. Bugün 7.5 liralık biranın 4 lirası vergi. Evde bira üretimi vergi kaybına da neden oluyor. Bu konudaki görüşlerimizi yetkililerle de paylaştık” dedi.

RUSYA İLE İŞLER İYİ

Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Rus İş Konseyi ve Avrasya İş Konseyleri Başkanı olan Özilhan ile Almanya Frankfurt’ta görüştük. Özellikle Rusya ile ilişkilerde tüm pürüzlerin giderildiğini söyleyen Özilhan, şöyle konuştu: “Bir tek domates konusunda ve vize konusunda sıkıntı var. Domates için 4-5 firmaya daha yetki verilmesi bekleniyor. ‘Domatese çok yatırım yaptık. Bunlar karşılıksız kalır’ diyorlar. Vize konusunda da işadamlarına 3 günlük vize veriliyor. Bu konuda da bir çalışma yapacaklar. Türk müteahhitler ihalelere girebiliyor, ihracat yapılıyor ve turist sayısı artıyor. Önümüzde de Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası var. Türk şirketlerin burada önemli çalışmalar yapacağına inanıyorum. Rusya’daki bira operasyonlarımız devam ediyor. Burada önemli ortaklıklarımız var. Türkiye’de de farklı ürünlerin üretimini yapacağız. İran’a 5 milyon litre alkolsüz bira ihraç ettik. Bu rakamın 15-20 milyon litrelere çıkacağına inanıyorum.”

TARIMDA SINIFTA KALDIK

Türkiye’nin Sırbistan gibi ülkelerden et ithalatı yapmasını doğru bulmadığını anlatan Özilhan, şöyle devam etti: “Tarım ve hayvancılık Türkiye için çok önemli. Ancak tarımda sınıfta kaldığımızı düşünüyorum. Bu konuda doğru modeller üzerinde yeniden çalışmalar yapılabilir. Sırbistan’dan et ithalatı yapıyoruz. Aslında bizim hayvancılık yapacak alanlarımız da var, bilgi birikimimizde. Doğru teşvik modelleri kurgulanmalı.”

BAŞKANIMIZDAN ÇOK MEMNUNUZ

KOÇ Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un Fenerbahçe’nin başkan adayı olduğu, kendisinin de Beşiktaş ile anıldığını hatırlattığımız Tuncay Özilhan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz başkanımızdan (Fikret Orman) memnunuz. Ben başkanlığı hiç düşünmedim. Zaman zaman Beşiktaş ile Anadolu Efes’in basketbolda birleşmesi gündeme geliyor. Bu konuda görüşmelerimiz oldu. Hatta Fikret Orman, yönetimi de bırakabileceklerini dile getirdi. Ancak henüz böyle bir kararımız yok. Bizim basketboldaki bütçemiz 60 milyon lira civarında. 100 milyonun üzerinde kulüpler var. Biz basketboldaki bu köklü markanın kaybolmasını istemiyoruz.”

BÖLGEYE HUZUR GETİRİRİZ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin harekatını da değerlendiren Tuncay Özilhan, “Bu harekat yapılması gerekiyordu ve doğru olan yapıldı. Ekonomiden önce güvenlik gelir. Bu bizim için çok önemli bir harekettı. Bölgeye huzur getireceğine de inanıyorum. Bu konuda sonuna kadar devletimizin yanındayız. Ben Türkiye’nin yıl sonunda en az yüzde 5 büyüyeceğini düşünüyorum. Buradaki tek sorun enflasyon. Enflasyon konusunun çözüme kavuşması lazım” dedi.

MURAT ÜLKER İLE GURUR DUYUYORUM

YURTDIŞINA yatırım yapan Türk şirketleri ile ilgili yaratılan algıyı da doğru bulmadığını anlatan Tuncay Özilhan, “Biz de yurtdışına yatırım yapıyoruz. Sonunda buradaki kârlar Türkiye’ye geliyor ve burada istihdam yaratılıyor. Artık Godiva ve United Biscuits Türk şirketi olarak görülüyor. Ben sayın Murat Ülker ile gurur duyuyorum. Bunlar kolay işler değil” dedi.