Gazetecilik zincirleme bir hizmet

YAYSAT bayileri ve satış noktaları Ankara’da buluştu. Hürriyet Gazetesi yönetiminin de katıldığı toplantıda Hürriyet Gazetesi ve Yaysat’la 5-10-15-20-25 ve daha uzun yıllardır iş ortaklığı yapan 11 başbayi ve 32 satış noktasına plaketleri verildi. Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş toplantıya katılanlara “Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz ve bize değer katıyorsunuz” diyerek seslendi. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila da, “Gazetecilik zincirleme bir hizmettir. Herhangi bir halkasında aksaklık yara almasına neden olur. Bizler haber üreten gazeteciler, sizler olmasanız, bu haberleri kamuoyuna ulaştıramayız” dedi.

HABER HAKKI İNSAN HAKKI

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, artık haber alma hakkının dünyada bir insan hakkı olarak kabul edildiğini belirtti. Gazeteciliğin bir bütün hizmet olduğunu vurgulayan Bila, “Gazetecilik zincirleme bir hizmettir. Herhangi bir halkasında aksaklık yara almasına neden olur. Bizler haber üreten gazeteciler, sizler olmasanız, bu haberleri kamuoyuna ulaştıramayız. Gazeteciliğin temel görevi kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Bu da gerçekleri tüm yönleriyle kamuoyuna yansıtmakla olur. Siz vesile olmaz, köprü hizmeti görmezseniz, bizim çalışmalarımız bir sonuca ulaşmaz. Bu bakımdan bayilerin ve son satıcıların gazetecilik faaliyeti açısından vazgeçilmez bir işlevi var” dedi. Toplumun nabzını en doğru tutan kişilerin de bayiler ve satış noktaları olduğunu ifade eden Bila, şöyle devam etti:

ÖNERİLERE AÇIĞIZ

“Sizin yaptığınız iş kamusal bir iştir. Elbette ticari bir boyutu vardır ama kamusal boyutu ağır basmaktadır. Teknolojiyle birlikte bazı şeyler değişiyor. Ama haberi halen gazeteler üretiyor. Haber kanalları, internet siteleri bu haberleri milyonlara üretiyor. Hürriyet dünyasının bütün mecralarda ulaştığı okur sayısı 10 milyonlarla ifade ediliyor. Dünyanın önde gelen yayın kuruluşları Washington Post, New York Times gibi markaların ulaştığı rakamlara yakın rakamlardan bahsediyoruz. Bu işin çekirdeğini hala gazete oluşturuyor. Bundan sonrası için de, sizlerle yaptığımız çalışmaların, daha yakın işbirliği içinde sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçeği topluma yansıtmada sizden gelen önerilere çok açığız. Sadece ticari ve teknik değil, toplumun nabzını tutmak anlamında da, sizden gelenler bizim için çok kıymetli.”





67 YIL HİZMETE PLAKET

Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Çağlar Gögüş, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Hürriyet Kanal Geliştirme Koordinatörü Tiraje Erginer Önder, Yaysat Lojistik Direktörü Şöhret Görmez’in takdim ettiği plaketleri alan isimler arasında 67 yıldır satış noktası olarak hizmet veren İsmail Şen de yer aldı.





GAZETEYE CİDDİ YATIRIMLAR SÜRÜYOR

HÜRRİYET Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Yaysat bayi ve satış noktalarına canı gönülden teşekkür etmek için bu toplantıyı yaptıklarını belirterek, son dönemde dijitalde yaşanan gelişmeler nedeniyle genç okurun dijitale kaydığını dile getirdi. Göğüş, “Gazete hâlâ belli bir yaşın üstündeki kitle için kıymetli bir ürün. Ama giderek de zorlaşıyor. Hem gazeteyi çıkarmak zorlaşıyor, hem de gazeteyi basmak ve dağıtmak zorlaşıyor” dedi. Bu nedenle yeniden yapılanma çalışmaları olduğunu ifade eden Göğüş, “Hem maliyetleri yönetme adına, hem de sizlere gelir kaynakları sağlama adına Hürriyet’te ve Yaysat’ta ciddi çalışmalarımız var” dedi. Hürriyet yönetiminin gazeteye ciddi yatırım yapmaya da devam ettiğini söyleyen Göğüş, “Kafa yoruyoruz. Gazete bizim için çok kıymetli bir ürün. Böyle olmaya da devam edecek” dedi. Bayi ve satış noktalarına sorunlarını paylaşma çağrısında bulunan Göğüş, “Biz her derdinizi çözemeyebiliriz. Ama elimizden geleni yaparız, beraber çalışırız” dedi.