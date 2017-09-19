Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Garanti Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı değişti.

Garanti Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı değişti. 

Hürriyet Haber
19.09.2017 - 20:34 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 20:50

Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk, 19 Eylül 2017 tarihi itibarıyla görevini Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Sözen’e devretti. 

Konuyla ilgili olarak Garanti Bankası’ndan yapılan açıklamada, “16 yıldır bankamızın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen, ortaya koyduğu vizyon ve öngörüsüyle bankamızın gelişimine önemli katkılar sağlayan Sayın Ferit Şahenk, başarılarla dolu yolculuğumuzda çok özel bir yere sahip.

Sayın Ferit Şahenk, önümüzdeki dönemde de Onursal Başkan olarak bankamızın gelişimine katkı sağlamayı, tecrübeleriyle üst yönetime destek olmayı sürdürecek.

Yönetim kurulumuz, bünyesinde bulunduğumuz BBVA’nın deneyimli yöneticileri ve Süleyman Sözen’in liderliğinde bankamıza yön vermeye devam edecek. Görev değişikliğinin, bankamız ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz.” dendi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Etiketler: Garanti Bankası , Ferit Şahenk , gazetehaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri