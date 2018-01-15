Ve yılın ilk şovu başladı; İşte nefes kesen otomobiller

2018 yılının ilk otomobil şovu bugün Detroit’te başlıyor. 3-4 yıl önce tam anlamıyla ölü bir şehirken hızla eski parlak günlerine geri dönmeye çalışan otomotivin ana vatanı Detroit, bugün kapılarını açacak.
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