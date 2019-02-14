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Varex egzozların satışı yasal ama cezası da var!

Otomobillerin egzozlarında yapılan değişiklikle istenilen anda yüksek ses çıkarmayı sağlayan Varex egzoz sisteminin satışı hem internette hem de egzozcular tarafından yapılıyor. Ancak yakalanması halinde cezası var.

Burak TAŞÇI/Hurriyet.com.tr
14.02.2019 - 08:34 | Son Güncelleme:
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Varex egzozların satışı yasal ama cezası da varNext

Sokak ve caddelerde aşırı olarak egzoz sesi çıkaran otomobil ve motosikletlere ilişkin cezalar uygulanıyor.

Etiketler: otomobil , haberler

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