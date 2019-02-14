Varex egzozların satışı yasal ama cezası da var!

Otomobillerin egzozlarında yapılan değişiklikle istenilen anda yüksek ses çıkarmayı sağlayan Varexegzoz sisteminin satışı hem internette hem de egzozcular tarafından yapılıyor. Ancak yakalanması halinde cezası var.
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