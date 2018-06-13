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Ünlü Rus bloggerlar Samsun'u tanıttı!

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DHA
13.06.2018 - 11:39 | Son Güncelleme:
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Ünlü Rus bloggerlar Samsunu tanıttıNext

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi’nin özel davetlisi olarak kente gelen ünlü Rus kadın bloggerler, kaldıkları otellerde ve gezdikleri mekanlarda çekindikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak kentin tanıtımını yapıyor.

Etiketler: blogger , rus blogger , samsun tanıtımı , haberler
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