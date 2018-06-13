Ünlü Rus bloggerlar Samsun'u tanıttı!

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi’nin özel davetlisi olarak kente gelen ünlü Rus kadın bloggerler, kaldıkları otellerde ve gezdikleri mekanlarda çekindikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak kentin tanıtımını yapıyor.
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