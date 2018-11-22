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Türkler en çok onu seçti! İşte model model en çok satan otomobiller

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,55 azalarak 485.027 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı on aylık dönemde ise 719.095 adet toplam pazar gerçekleşmişti. İşte en çok satanlar...

Hürriyet Haber
22.11.2018 - 12:48 | Son Güncelleme:
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Türkler en çok onu seçti İşte model model en çok satan otomobillerNext

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,55 azalarak 485.027 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı on aylık dönemde ise 719.095 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2018 yılı Ekim ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,68 oranında azalarak 379.274 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 547.109 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,51 azalarak 105.753 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 171.986 adet satış gerçekleşmişti. İşte 2018 yılının ilk 10 ayında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

Etiketler: en çok satan otomobiller , otomobil satışları , haberler

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