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Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu! Zirve değişmedi...

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AA
24.08.2018 - 22:03 | Son Güncelleme:
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Türkiyenin en çok satan otomobilleri belli oldu Zirve değişmedi...Next

Bu yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 16 daralan otomotiv pazarı, satış rakamlarını korumaya çalışan markaların yoğun rekabetine sahne oldu. Farklı kampanyalarla müşterilerin çekilmeye çalışıldığı yarışta, birçok markanın satış sıralamasındaki yeri de değişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-temmuz döneminde 317 bin 894 otomobil, 88 bin 188 hafif ticari araç satıldı. 406 bin 82 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 daraldı. İşte en çok satan otomobiller ve Türkiye'deki otomobil tercihi...

Etiketler: otomobil , otomobil markaları , en çok satan otomobilleri , haberler

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