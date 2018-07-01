Türkiye'den en çok o ülkeler konut aldı! Aralarında bazıları var ki şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış rakamlarını açıkladı. Yabancıların konut alımında geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre artış yaşandı. Yabancılar geçtiğimiz mayıs ayında 1.795 konut alırken, bu sene bu rakam 2 bin 433'e çıktı. İşte Türkiye'den en çok konut alan yabancılar...
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