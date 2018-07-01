Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Türkiye'den en çok o ülkeler konut aldı! Aralarında bazıları var ki şaşırttı

Türkiye'den en çok o ülkeler konut aldı! Aralarında bazıları var ki şaşırttı

.

hurriyet.com.tr / Ajanslar
01.07.2018 - 23:48 | Son Güncelleme:
1 / 22
Türkiyeden en çok o ülkeler konut aldı Aralarında bazıları var ki şaşırttıNext

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış rakamlarını açıkladı. Yabancıların konut alımında geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre artış yaşandı. Yabancılar geçtiğimiz mayıs ayında 1.795 konut alırken, bu sene bu rakam 2 bin 433'e çıktı. İşte Türkiye'den en çok konut alan yabancılar...

Etiketler: konut satış rakamları , konut satışları , konut , haberler
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri