Haberler >Ekonomi>Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu! İlk sırada bakın hangi ülke var...
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu! İlk sırada bakın hangi ülke var...
Konut satış rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre işte Türkiye'den en çok konut alan milletler, konut alımında en çok yükseliş yaşayanlar ve yabancıların daha çok tercih ettiği iller...
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