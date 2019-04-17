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Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu! İlk sırada bakın hangi ülke var...

Konut satış rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre işte Türkiye'den en çok konut alan milletler, konut alımında en çok yükseliş yaşayanlar ve yabancıların daha çok tercih ettiği iller...

Hürriyet Haber
17.04.2019 - 23:37 | Son Güncelleme:
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Türkiyeden en çok konut alan yabancılar belli oldu İlk sırada bakın hangi ülke var...Next

Bu yılın ocak-mart döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde Suudilere 440 adet konut satışı gerçekleştirildi.

Etiketler: konut satışları , haberler

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