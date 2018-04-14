Türkiye'de yaşamak ve çalışmak için en iyi 20 şehir! Bakın sizin yaşadığınız şehir listede mi?

Ünlü ekonomi dergisi Forbes şehirleri yaşanabilirlik, yenilikçilik, ticaret becerisi, üretim potensiyeli ve hizmetlere erişebilirlik verilerine göre sıraladı. İşte Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi 20 şehri:
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