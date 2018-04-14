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Türkiye'de yaşamak ve çalışmak için en iyi 20 şehir! Bakın sizin yaşadığınız şehir listede mi?

Forbes, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Hürriyet Haber
14.04.2018 - 13:00 | Son Güncelleme:
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Türkiyede yaşamak ve çalışmak için en iyi 20 şehir Bakın sizin yaşadığınız şehir listede miNext

Ünlü ekonomi dergisi Forbes şehirleri yaşanabilirlik, yenilikçilik, ticaret becerisi, üretim potensiyeli ve hizmetlere erişebilirlik verilerine göre sıraladı. İşte Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi 20 şehri:

Etiketler: yaşamak için en iyi şehirler , çalışmak için en iyi şehirler
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