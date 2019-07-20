Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Türkiye'de öğrencilerin en sevdiği şehirler belli oldu! İlk 3 şaşırttı

Türkiye'de öğrencilerin en sevdiği şehirler belli oldu! İlk 3 şaşırttı

Türkiye Üniversite Öğrenci Memnuniyeti Araştırması’nın bir parçası olan “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırması sonuçlandı. Araştırmaya Türkiye’nin 81 ilinde 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversiteden toplam 35 bin 715 öğrenci katıldı. İşte öğrencilerin en sevdiği şehirler...

Hürriyet Haber
20.07.2019 - 01:43 | Son Güncelleme:
1 / 31
Türkiyede öğrencilerin en sevdiği şehirler belli oldu İlk 3 şaşırttıNext

Sırası: 30

Şehir: Kırşehir

Memnuniyet Puanı: 73

Etiketler: şehir , en güzel şehirler , öğrencilik , haberler

En Yeni Foto Haberler

Türkiye'de öğrencilerin en sevdiği şehirler belli oldu! İlk 3 şaşırttı

Türkiye'de öğrencilerin en sevdiği şehirler belli oldu! İlk 3 şaşırttı

Milyonların vize alıp gitmek istediği şehirden kaçan kaçana...

Milyonların vize alıp gitmek istediği şehirden kaçan kaçana...

Galatasaray taraftarları isyan etti! 'Tarihe geçti'

Galatasaray taraftarları isyan etti! 'Tarihe geçti'

Türkiye'de Rus turistlerin yeni adresi

Türkiye'de Rus turistlerin yeni adresi

Şişli'de hareketli anlar

Şişli'de hareketli anlar

Komşuda büyük panik! Yer yerinden oynadı

Komşuda büyük panik! Yer yerinden oynadı

Süper Lig'in gediklileri takım arıyor!

Süper Lig'in gediklileri takım arıyor!

Saraylardaki tarihi emanetlerin bakımını titizlikle yürütüyorlar

Saraylardaki tarihi emanetlerin bakımını titizlikle yürütüyorlar

Efsane oyuncu Bodrum tatilinde

Efsane oyuncu Bodrum tatilinde

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.