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Türkiye'de öğrencilerin en sevdiği şehirler belli oldu! İlk 3 şaşırttı
Türkiye Üniversite Öğrenci Memnuniyeti Araştırması’nın bir parçası olan “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırması sonuçlandı. Araştırmaya Türkiye’nin 81 ilinde 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversiteden toplam 35 bin 715 öğrenci katıldı. İşte öğrencilerin en sevdiği şehirler...
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