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Türkiye'de en çok eleman arayan meslekler! Buralarda iş var
2019’un Ocak-Mart döneminde 296 bin 544 kişi İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirildi. Sadece Mart ayında 121 bin 371 kişiye istihdam yaratılırken bu istihdamın 83 bin 180’i erkek çalışanlardan 38 bin 191’i de kadın çalışanlardan oluştu.
İŞKUR, 2019’un Ocak-Mart dönemi istihdam verilerini açıkladı. Verilerin bir önemi de 27 Şubat’ta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ortaklaşa düzenledikleri “İstihdam Seferberliği 2019” programı sonrası ilk açıklanan istihdam rakamları olması.
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