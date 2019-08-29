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Türkiye'de bir ilk! Dünyada sadece Çin ve Tayvan'da uygulanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, yarı mekanize sistemin kurulu olduğu TTK Kozlu Müessesesi'nde yerin 425 metre altına inerek işçilerle bir araya geldi.

İHA
29.08.2019 - 22:24 | Son Güncelleme:
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Türkiyede bir ilk Dünyada sadece Çin ve Tayvanda uygulanıyorNext

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, beraberinde TKİ Genel Müdür Vekili Ömer Bayrak, milletvekilleri, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve beraberindekiler ile birlikte TTK Kozlu Müessesesi'ne geldi. Burada yerin -425 metre altına inen Kalaycı ve beraberindekiler madende kullanılan yarı mekanize sistemi inceledi.

Etiketler: maden , Zonguldak , haberler

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