Tüm zamanların en zengin 20 suçlusu! Servetleri dudak uçuklatıyor

Dawood Ibrahim: Servetin Usame bin Ladin’den 10 kat daha büyük olduğu tahmin ediliyor
63 yaşında meşhur Hintli suçlu, medya kaynaklarına göre Pakistan'ın Karaçi kentindeki lüks bir sığınakta yaşıyor olabilir. Dünyadaki eroin kaçakçılığının yüzde 75'ini kontrol ediyor. Ancak elmas, altın ve emlak dahil olmak üzere başka çeşitli ticari kazançları da var.
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