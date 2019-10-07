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Haberler >Ekonomi>TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Onlara ayrıcalık sunuluyor

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Onlara ayrıcalık sunuluyor

TOKİ’nin yaptığı konutların yüzde 25’i emeklilere ayrılıyor. Ayrıca özel durumu olan bazı emeklilere bakan akrabalara da 1384 lira yardım yapılıyor.

Hürriyet Haber
07.10.2019 - 09:29 | Son Güncelleme:
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TOKİden ev sahibi olmak isteyenler dikkat Onlara ayrıcalık sunuluyorNext

Türkiye’nin 2018 sonu itibarıyla nüfusu 82 milyonu aştı. Bunun yüzde 8.8’i yani 7 milyonu 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşuyor. Yaşlı nüfus her geçen gün artıyor. 65 yaş üstü grubun genel nüfusa oranının 2023’te yüzde 10.2’ye, 2050’de yüzde 21’e ulaşması öngörülüyor. Bu değerlendirmeler ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde bir kez daha gündeme geldi.

Etiketler: konut , ev sahibi , haberler

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