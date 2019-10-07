TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Onlara ayrıcalık sunuluyor

Türkiye’nin 2018 sonu itibarıyla nüfusu 82 milyonu aştı. Bunun yüzde 8.8’i yani 7 milyonu 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşuyor. Yaşlı nüfus her geçen gün artıyor. 65 yaş üstü grubun genel nüfusa oranının 2023’te yüzde 10.2’ye, 2050’de yüzde 21’e ulaşması öngörülüyor. Bu değerlendirmeler ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde bir kez daha gündeme geldi.
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