TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? E-Devlet 100 bin sosyal konut başvurusu için son günler!

TOKİ kura sonuçları için vatandaşların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek olan inşaatlar için kura başvurusu alan TOKİ, sonuçları noter huzurunda açıklayacak. Öte yandan TOKİ başvuruları ise 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. 100 bin sosyal konut başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, E-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, TOKİ başvurusu nasıl yapılır ve TOKİ kura sonuçları ne zaman yayımlanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



TOKİ kura çekilişi, son başvuru tarihi olan 15 Ocak tarihinden sonra yapılacak. Çekiliş tarihi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.



Kuranın 31 Ocak tarihinde illerde yapılması bekleniyor.



Peki, kura başvurusu nasıl yapılır? İşte, o detaylar...