TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? E-Devlet 100 bin sosyal konut başvurusu için son günler!
TOKİ kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. Şu ana kadar yüz binlerce kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediyor. 81 ilde gerçekleştirilecek olan 100 bin sosyal konut başvurusu, birkaç adımda tamamlanıyor. İşte, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusu ve konuyla ilgili merak edilen bazı bilgiler
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TOKİ kura sonuçları için vatandaşların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek olan inşaatlar için kura başvurusu alan TOKİ, sonuçları noter huzurunda açıklayacak. Öte yandan TOKİ başvuruları ise 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. 100 bin sosyal konut başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, E-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, TOKİ başvurusu nasıl yapılır ve TOKİ kura sonuçları ne zaman yayımlanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
TOKİ kura çekilişi, son başvuru tarihi olan 15 Ocak tarihinden sonra yapılacak. Çekiliş tarihi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Kuranın 31 Ocak tarihinde illerde yapılması bekleniyor.
Peki, kura başvurusu nasıl yapılır? İşte, o detaylar...
Sonraki aşamada konutunuzu seçtikten sonra sizden onay bilgisi beklenecek. E-Devlet internet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu için bu ekranın altında yer alan onay kutucuğu kritik bir önem arz edecek.
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Aşağıdaki "Başvur" düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecektir. Bunun için Ziraat Bankası tarafından adınıza açılacak ve SMS ile size bildirilecek olan hesaba 1000 TL yatırmanız gerekecektir. Lütfen başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol ediniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olunuz.
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Başvurunun tamamlanmasının ardından karşınıza şu mesaj çıkacaktır;
"************ numaralı başvurunuz değerlendirilmek üzere TOKİ tarafından kaydedilmiştir. Başvurunuzun durumunu "Başvuru Listesi" sayfasından takip edebilirsiniz. Değerlendirme sonucu kısa mesaj ile telefonunuza gönderilecektir."