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TOKİ 345 lira taksitle ev satıyor

TOKİ, dar gelirli vatandaşların ulaşabileceği konut üretimine devam ediyor. Şu anda 26 ilde 2 bin 395 konut açık satışta. 345 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olmak mümkün...

Hürriyet Haber
20.08.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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TOKİ 345 lira taksitle ev satıyorNext

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlara yeni projeler sunmaya devam ediyor. TOKİ, 50 bin sosyal konut seferberliği kapsamında kurayla ev sahibi yapmayı sürdürürken, bir yandan da kuraya girmeden başvuru önceliği yöntemiyle açık satış yapıyor.

Etiketler: satış , haberler
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