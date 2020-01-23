Son 1 hafta: Acele edin! Yılın ilk otomobil kampanyaları tükenmek üzere

31 Ocak tarihine kadar Türkiye geneline yayılmış tüm Toyota Yetkili Satıcılarında geçerli olacak kampanya kapsamında ÖTV teşviki ile 2020 model C-HR Hybrid 192 bin 950 TL'den başlayan fiyatlar ile sunulurken, 2019 model yılına ait; Yaris 104 bin 700 TL, Yaris Hybrid 162 bin 50 TL, RAV4 Hybrid 336 bin 500 TL ve Yeni Camry Hybrid 479 bin 200 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatlarla ocak ayı kampanyasına katılıyor.