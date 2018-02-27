Savaşa denk geldi, deprem yaşadı, fabrikası bombalandı! Yılmadı en iyilerden oldu...

Dünyaca ünlü otomobil firması Honda'nın kurucusu olan Soichiro Honda başına gelen onca talihsizlik karşısında pes etmeden sabırla çalışarak başarıyı elde etmiş bir isim. İnanç ve azim olmadan hiçbir şeyin başarıya ulaşamayacağını dile getiren ünlü girişimcinin hikayesi ise herkese örnek olacak cinsten.
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