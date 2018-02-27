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Haberler >Ekonomi >Kobi>Savaşa denk geldi, deprem yaşadı, fabrikası bombalandı! Yılmadı en iyilerden oldu...

Savaşa denk geldi, deprem yaşadı, fabrikası bombalandı! Yılmadı en iyilerden oldu...

Dünyanın en ünlü otomobil markalarından Honda'nın kurucusu Soichiro Honda hikayesiyle dikkat çekiyor.

Hürriyet Haber
27.02.2018 - 17:20 | Son Güncelleme:
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Savaşa denk geldi, deprem yaşadı, fabrikası bombalandı Yılmadı en iyilerden oldu...Next

Dünyaca ünlü otomobil firması Honda'nın kurucusu olan Soichiro Honda başına gelen onca talihsizlik karşısında pes etmeden sabırla çalışarak başarıyı elde etmiş bir isim. İnanç ve azim olmadan hiçbir şeyin başarıya ulaşamayacağını dile getiren ünlü girişimcinin hikayesi ise herkese örnek olacak cinsten.

Etiketler: Soichiro Honda kimdir , Soichiro Honda , Honda'nın başarı hikayesi , kobihaberleri

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