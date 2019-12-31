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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 08:16, /

Otomobil sahipleri dikkat! Hangi araç sahipleri ne kadar ödeyecek?

1 OCAK 2018 tarihinden sonra alınan otomobillerde, ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) esas olarak alınan taşıt değerleri de yükseltildi. 2020 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisinin tam listesi 27 Aralık günü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Böylece ödenmesi gereken MTV rakamları da netleşti. Taşıtlarda ikili bir vergileme sistemi var. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescillenen taşıtlarda değerine göre MTV alınıyor.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
1

İŞTE 1 OCAK 2018’DEN SONRA TESCİLLİ 1-3 YAŞ TAŞITLARIN ÖDEYECEĞİ MTV...

2

Motor Gücü: 1300

Taşıt değeri: 51.800’ü aşmıyorsa

Yıllık Vergi: 964

3

Motor Gücü: 1300

Taşıt değeri: 90.800’ü aşmıyorsa

Yıllık Vergi: 1.059

4

Motor Gücü: 1300

Taşıt değeri: 90.800’ü aşıyorsa

Yıllık Vergi: 1.156

5

Motor Gücü: 1.301-1600

Taşıt değeri: 51.800’ü aşmıyorsa

Yıllık Vergi: 1.678

6

Motor Gücü: 1.301-1600

Taşıt değeri: 90.800’ü aşmıyorsa

Yıllık Vergi: 1.846

7

Motor Gücü: 1.301-1600

Taşıt değeri: 90.800’ü aşıyorsa

Yıllık Vergi: 2.014

8

Motor Gücü: 1.601-1.800

Taşıt değeri: 129.800’ü aşmıyorsa

Yıllık Vergi: 3.260

9

Motor Gücü: 1.601-1.800

Taşıt değeri: 129.800’ü aşıyorsa

Yıllık Vergi: 3.557

10

Motor Gücü: 1.801-2.000

Taşıt değeri: 129.800’ü aşmıyorsa

Yıllık Vergi: 5.136

11

Motor Gücü: 1.801-2.000

Taşıt değeri: 129.800’ü aşıyorsa

Yıllık Vergi: 5.603

12

Motor Gücü: 2001-2.500

Taşıt değeri: 162.100’ü aşmıyorsa

Yıllık Vergi: 7.704

13

Motor Gücü: 2001-2.500

Taşıt değeri: 162.100’ü aşıyorsa

Yıllık Vergi: 8.405

14

Motor Gücü: 2.501-3000

Taşıt değeri: 324.400’ü aşmıyorsa

Yıllık Vergi: 10.741

15

Motor Gücü: 2.501-3000

Taşıt değeri: 324.400’ü aşıyorsa

Yıllık Vergi: 11.719

16

Motor Gücü: 3001-3.500

Taşıt değeri: 324.400’ü aşmıyorsa

Yıllık Vergi: 16.358

17

Motor Gücü: 3001-3.500

Taşıt değeri: 324.400’ü aşıyorsa

Yıllık Vergi: 17.847

18

Motor Gücü: 3.501-4.000

Taşıt değeri: 519.200’ü aşmıyorsa

Yıllık Vergi: 25.720

19

Motor Gücü: 3.501-4.000

Taşıt değeri: 519.200’ü aşıyorsa

Yıllık Vergi: 28.060

20

Motor Gücü: 4001 ve yukarısı

Taşıt değeri: 616.500’ü aşmıyorsa

Yıllık Vergi: 42.097

21

Motor Gücü: 4001 ve yukarısı

Taşıt değeri: 616.500’ü aşıyorsa

Yıllık Vergi: 45.924

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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