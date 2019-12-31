Otomobil sahipleri dikkat! Hangi araç sahipleri ne kadar ödeyecek?
1 OCAK 2018 tarihinden sonra alınan otomobillerde, ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) esas olarak alınan taşıt değerleri de yükseltildi. 2020 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisinin tam listesi 27 Aralık günü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Böylece ödenmesi gereken MTV rakamları da netleşti. Taşıtlarda ikili bir vergileme sistemi var. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescillenen taşıtlarda değerine göre MTV alınıyor.