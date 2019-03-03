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Meslekleriyle fenomen oldular! İşte en yakışıklı diş doktorları

Artık meslek sahipleri sosyal medya alanlarından kendilerini duyurmaya başladı. Kimi mesleklerini esprili bir şekilde ele alarak, kimi ünlülerle, kimi ise çocukların sevgisini kazanarak... İşte meslekleriyle fenomen olan diş doktorları...

Hürriyet Haber
03.03.2019 - 12:15 | Son Güncelleme:
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Meslekleriyle fenomen oldular İşte en yakışıklı diş doktorlarıNext

Mesleklerinin yanı sıra Instagram'da takipçileriyle de dikkat çeken Türk diş doktorlarını sizler için derledik.

Etiketler: doktor , diş doktoru , haberler
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