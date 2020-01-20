Kredi faizleri düştü mü? Banka kredi faiz oranları 2020! 0,79 faiz oranlı kredi fırsatı

Şekerbank



İhtiyaç kredisi yüzde 1.09 (24 ay vade, 50 bin lira için)



Konut kredisi yüzde 1.39 (120 ay vade, 100 bin lira için)



Taşıt kredisi yüzde 2.99 (48 ay vade, 70 bin lira için)



TEB



İhtiyaç kredisi yüzde 0.95 (24 ay vade, 50 bin lira için)



Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)



Taşıt kredisi yüzde 1.05 (48 ay vade, 70 bin lira için)