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Ekonomi
Haber Giriş: 20 Ocak 2020 - 11:18, /

Kredi faizleri düştü mü? Banka kredi faiz oranları 2020! 0,79 faiz oranlı kredi fırsatı

Konut kredisi ya da bireysel kredi çekmek isteyen vatandaşların merakla araştırdığı 2020 yılının güncel kredi faiz oranları belli oldu. 'Kredi faiz oranları düştü mü?' sorusu ile taşıt, konut, bireysel kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki, kredi faizleri düştü mü? İşte, 2020 yılının banka kredi faiz oranları hakkında detaylı bilgiler

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1

Güncel kredi faiz oranları aracılığıyla hangi bankadan ne kadar oranla kredi çekebileceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Peki, banka kredi faiz oranları 2020 yılında ne kadar oldu? İşte, bankaların güncel kredi faizleri hakkında detaylar

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2020

Bankaların yaptıkları özel kampanyalarla uygun faizlerle krediler çekilebiliyor. İşte, kredi faiz oranları hakkında detaylı bilgiler;

2

İşte en düşük krediler

Ziraat Bankası

İhtiyaç kredisi yüzde 1.12 (24 ay vade, 50 bin lira için)

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Taşıt kredisi yüzde 1.02 (48 ay vade, 70 bin lira için)

3

Halkbank

İhtiyaç kredisi yüzde 1.12 (24 ay vade, 50 bin lira için)

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Taşıt kredisi yüzde 1.02 (48 ay vade, 70 bin lira için)

4

Vakıfbank

İhtiyaç kredisi yüzde 1.12 (24 ay vade, 50 bin lira için)

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Taşıt kredisi yüzde 1.05 (60 ay vade, 50 bin lira için)

5

Akbank

İhtiyaç kredisi yüzde 1.33 (24 ay vade, 50 bin lira için)

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Taşıt kredisi yüzde 1.10 (48 ay vade, 70 bin lira için)

6

Garanti BBVA

İhtiyaç kredisi yüzde 1.51 (24 ay vade, 50 bin lira için)

Konut kredisi yüzde 1.02 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Taşıt kredisi yüzde 1.19 (48 ay vade, 70 bin lira için)

7

Yapı Kredi Bankası

İhtiyaç kredisi yüzde 1.54 (24 ay vade, 50 bin lira için)

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Taşıt kredisi yüzde 1.24 (48 ay vade, 70 bin lira için)

8

Denizbank

İhtiyaç kredisi yüzde 1.49 (24 ay vade, 50 bin lira için)

Konut kredisi yüzde 1.21 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Taşıt kredisi yüzde 1.31 (48 ay vade, 70 bin lira için)

9

Şekerbank

İhtiyaç kredisi yüzde 1.09 (24 ay vade, 50 bin lira için)

Konut kredisi yüzde 1.39 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Taşıt kredisi yüzde 2.99 (48 ay vade, 70 bin lira için)

TEB

İhtiyaç kredisi yüzde 0.95 (24 ay vade, 50 bin lira için)

Konut kredisi yüzde 0.99 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Taşıt kredisi yüzde 1.05 (48 ay vade, 70 bin lira için)

10

QNB Finansbank

İhtiyaç kredisi yüzde 0.99 (24 ay vade, 50 bin lira için)

Konut kredisi yüzde 1.31 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Taşıt kredisi yüzde 1.45 (48 ay vade, 70 bin lira için)

ING Bank

İhtiyaç kredisi yüzde 0.94 (24 ay vade, 50 bin lira için)

Konut kredisi yüzde 0.94 (120 ay vade, 100 bin lira için)

Taşıt kredisi yüzde 1.14 (48 ay vade, 50 bin lira için)

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