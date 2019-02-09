Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Konut kredisi çekecekler dikkat! 38 bin lira daha az ödeyebilirsiniz

Konut kredisi çekecekler dikkat! 38 bin lira daha az ödeyebilirsiniz

Bankalar, konut kredisi faizlerini peş peşe indirmeye başladı. Şu anda piyasada ortalama faiz yüzde 2. Ancak bankalarda yüzde 1.68’e de yüzde 2.70’e de kredi bulmak mümkün. Tüm masrafları da hesaba katıp, bütçenize en uygun krediyi seçin. Cebinizden 100 bin liralık kredi için 38 bin lira daha az çıkabilir...

Posta Gazetesi - Meltem KARA
09.02.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
1 / 11
Konut kredisi çekecekler dikkat 38 bin lira daha az ödeyebilirsinizNext

Konut kredisi faizlerindeki düşüş sürüyor. 2018 yılında aylık yüzde 3.5’lere kadar yükselerek rekorlar kıran ve vatandaşın ev almasını zorlaştıran konut kredisi faizlerini bankalar teker teker düşürmeye başladı. Konut kredisi faizleri çoğu bankada yüzde 2’nin altına indi. Şu anda Merkez Bankası verilerine göre piyasada ortalama yüzde 2.07 seviyesinde bulunan konut kredisi faizleri, bankalara göre yüzde 1.68ile 2.70 arasında değişiyor. Arada 1 puanlık fark var. Tüm masrafları hesaplayıp, en uygun krediyi seçmek sizin elinizde.

Etiketler: konut , Konut kredisi , haberler

En Yeni Foto Galeriler

Spor Arena yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor Arena yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Alice Müzikali ilk kez sahnede

Alice Müzikali ilk kez sahnede

'Kan değil, can bağı'

'Kan değil, can bağı'

Gümüşsuyu-Ahırkapı hattı

Gümüşsuyu-Ahırkapı hattı

Konut kredisi çekecekler dikkat! 38 bin lira daha az ödeyebilirsiniz

Konut kredisi çekecekler dikkat! 38 bin lira daha az ödeyebilirsiniz

Sevgilinizi mest edecek unutulmaz bir gün

Sevgilinizi mest edecek unutulmaz bir gün

09 Şubat 2019 Gazete Manşetleri

09 Şubat 2019 Gazete Manşetleri

İstanbul'da yaşayan lise öğrencisi şırınga ve lastikle öyle bir şey yaptı ki...

İstanbul'da yaşayan lise öğrencisi şırınga ve lastikle öyle bir şey yaptı ki...

Hangi ilde ne kadar altın var? İşte o liste...

Hangi ilde ne kadar altın var? İşte o liste...

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.