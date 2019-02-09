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Konut kredisi çekecekler dikkat! 38 bin lira daha az ödeyebilirsiniz
Bankalar, konut kredisi faizlerini peş peşe indirmeye başladı. Şu anda piyasada ortalama faiz yüzde 2. Ancak bankalarda yüzde 1.68’e de yüzde 2.70’e de kredi bulmak mümkün. Tüm masrafları da hesaba katıp, bütçenize en uygun krediyi seçin. Cebinizden 100 bin liralık kredi için 38 bin lira daha az çıkabilir...
Konut kredisi faizlerindeki düşüş sürüyor. 2018 yılında aylık yüzde 3.5’lere kadar yükselerek rekorlar kıran ve vatandaşın ev almasını zorlaştıran konut kredisi faizlerini bankalar teker teker düşürmeye başladı. Konut kredisi faizleri çoğu bankada yüzde 2’nin altına indi. Şu anda Merkez Bankası verilerine göre piyasada ortalama yüzde 2.07 seviyesinde bulunan konut kredisi faizleri, bankalara göre yüzde 1.68ile 2.70 arasında değişiyor. Arada 1 puanlık fark var. Tüm masrafları hesaplayıp, en uygun krediyi seçmek sizin elinizde.
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