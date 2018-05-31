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Haberler >Ekonomi>Konfeksiyon işçiliğinden dünya markasına... 40 dolarlık borç hayatını değiştirdi

Konfeksiyon işçiliğinden dünya markasına... 40 dolarlık borç hayatını değiştirdi

Babası demiryolu işçisiydi. İş hayatına tekstil atölyelerinde çalışarak başladı. Yeri geldi evinde dikti, kapı kapı dolaşıp ürün sattı. Ama bir gün aldığı 40 dolarlık borç hayatını değiştirdi.

Hürriyet Haber
31.05.2018 - 15:30 | Son Güncelleme:
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Konfeksiyon işçiliğinden dünya markasına... 40 dolarlık borç hayatını değiştirdiNext

Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho gibi giyim markalarının sahibi olan Amancio Ortega yaklaşık 85 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi. (Fotoğraf kaynak: Google ücretsiz servis)

Etiketler: Tekstil devi , Zara

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