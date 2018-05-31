Konfeksiyon işçiliğinden dünya markasına... 40 dolarlık borç hayatını değiştirdi

Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho gibi giyim markalarının sahibi olan Amancio Ortega yaklaşık 85 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi. (Fotoğraf kaynak: Google ücretsiz servis)
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.