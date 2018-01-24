Şizofren hastasıydı Nobel sahibi matematik dehası oldu! Hayatı filmlere konu oldu...

İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük dehalarından biri olan John Nash, isminden ziyade aynı isimli biyografik kitaptan uyarlama olan A Beautiful Mind - Akıl Oyunları filminde Russel Crowe'un canlandırdığı matematikçi karakteri ile tanınıyor.
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