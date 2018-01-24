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Haberler >Ekonomi >Kobi>Şizofren hastasıydı Nobel sahibi matematik dehası oldu! Hayatı filmlere konu oldu...

Şizofren hastasıydı Nobel sahibi matematik dehası oldu! Hayatı filmlere konu oldu...

Şizofren hastası olup Nobel ödülü alan, hayatı filmlere konu olan dünyaca matematikçi hayatı hakkında merak edilenler...

Hürriyet Haber
24.01.2018 - 17:40 | Son Güncelleme:
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Şizofren hastasıydı Nobel sahibi matematik dehası oldu Hayatı filmlere konu oldu...Next

İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük dehalarından biri olan John Nash, isminden ziyade aynı isimli biyografik kitaptan uyarlama olan A Beautiful Mind - Akıl Oyunları filminde Russel Crowe'un canlandırdığı matematikçi karakteri ile tanınıyor.

Etiketler: John Nash kimdir , John Nash hayatı , John Nash

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