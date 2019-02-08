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Kişi başı tasarruf en çok hangi ilde yapıldı? İşte merakla beklenen o liste

Türkiye'de 2017 sonunda 11 bin 512 lira olan kişi başı tasarruf miktarı, geçen yıl 14 bin 70 liraya ulaştı. Geçen yıl Türkiye'de 1 trilyon 153,8 milyar lira tasarruf mevduatı toplanırken, bu rakam 2017 sonuna göre yüzde 24 artışa işaret etti. İşte kişi başı en çok tasarruf eden iller...

AA
08.02.2019 - 01:05 | Son Güncelleme:
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Kişi başı tasarruf en çok hangi ilde yapıldı İşte merakla beklenen o listeNext

MUŞ

Kişi başı tasarruf miktarı (TL): 1.623

ŞIRNAK

Kişi başı tasarruf miktarı (TL): 1.631

AĞRI

Kişi başı tasarruf miktarı (TL): 1.699

Etiketler: tasarruf miktarı , kişi başı tasarruf , haberler
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