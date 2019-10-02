İzmit'teki yalılar İstanbul'a meydan okuyor! Fiyatlarına şaşıracaksınız...

İzmit Körfezinde Körfez ve Darıca ilçeleri kıyılarında bulunan yalılar, fiyatlarıyla İstanbul boğazındaki yalılara rakip oldu. Yalıların fiyatları büyüklüklerine göre 1 milyon liradan başlayıp, 25 milyon liraya kadar ulaşıyor.
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