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İzmit'teki yalılar İstanbul'a meydan okuyor! Fiyatlarına şaşıracaksınız...

İzmit Körfezi ve Darıca'da bulunan yalıların fiyatları 25 milyon liraya kadar çıkıyor.

İHA
02.10.2019 - 12:27 | Son Güncelleme:
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İzmitteki yalılar İstanbula meydan okuyor Fiyatlarına şaşıracaksınız...Next

İzmit Körfezinde Körfez ve Darıca ilçeleri kıyılarında bulunan yalılar, fiyatlarıyla İstanbul boğazındaki yalılara rakip oldu. Yalıların fiyatları büyüklüklerine göre 1 milyon liradan başlayıp, 25 milyon liraya kadar ulaşıyor.

Etiketler: yalı , haberler
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